Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Конфедераций
Испания - Ирак
Испания - Ирак: обзор матча 17 июня 2009
Испания
17.06.2009, среда, 18:00
Кубок Конфедераций, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Ирак
54'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Ирак
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Замена
️️️️
М. Юнис
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Д. Вилья
Замена
️️️️
Я. Каррар
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Касорла
Замена
К. Махди
️️️️
С. Саед
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Капдевила
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Бассим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
11
Хоан Капдевила
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
4
Карлос Марчена
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
13
Хуан Мата
АП
20
Санти Касорла
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Ирак
12
Мохаммед Кассид
ВР
3
Аббас Бассим
ЛЗ
14
Салам Шакир
ЦЗ
4
Мажед Фарид
ЦЗ
2
Карим Мохаммед Али
ПЗ
20
Самер Саед
ЛП
15
Рехема Али Хуссейн
ОП
22
Халид Муайад
ЦП
5
Акрам Нашат
(К)
ЦП
11
Мохаммед Хавар
ПП
17
Зара Ала Абдул
ЦФ
Главный тренер
Бора Милутинович
Испания
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
21
Давид Сильва
АП
6
Пабло Эрнандес
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
17
Даниэль Гуиса
ЦФ
Ирак
21
Талиб Одей
ВР
1
Сабри Нур
ВР
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
13
Ясим Каррар
ЛП
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
6
Садир Салих
ЦП
18
Карим Махди
ПП
8
Салах Луай
ЦФ
10
Махмуд Юнис
ЦФ
7
Мохаммед Имад
ЦФ
4-3-1-2
1
Касильяс
11
Капдевила
4
Марчена
15
Рамос
3
Пике
8
Хави
14
Алонсо
20
Касорла
13
Мата
7
Вилья
9
Торрес
4-1-4-1
12
Кассид
2
Мохаммед Али
14
Шакир
4
Фарид
3
Бассим
15
Али Хуссейн
11
Хавар
22
Муайад
5
Нашат
20
Саед
17
Ала Абдул
8
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
8
Хави
20
Касорла
21
Сильва
21
Сильва
20
Касорла
7
Вилья
17
Гуиса
17
Гуиса
7
Вилья
13
Каррар
13
Каррар
20
Саед
18
Махди
18
Махди
20
Саед
10
Юнис
10
Юнис
Остались в запасе
Испания
Ирак
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
8
Салах Луай
ЦФ
6
Садир Салих
ЦП
21
Талиб Одей
ВР
1
Сабри Нур
ВР
7
Мохаммед Имад
ЦФ
Главный тренер
Бора Милутинович
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
18
Альберт Риера
ЛП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Пабло Эрнандес
АП
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
19
Ясин Исам
ЦЗ
16
Мохаммед Дара
ЦЗ
23
Мохаммед Хэлгард
ЦП
8
Салах Луай
ЦФ
6
Садир Салих
ЦП
21
Талиб Одей
ВР
1
Сабри Нур
ВР
7
Мохаммед Имад
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Бора Милутинович
Статистика матча Испания - Ирак
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
- : -
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Испания
1 : 1
04.06.2026
Ирак
Информация о матче
Помощники судьи:
Мэттью Крим (Австралия)
Бен Уилсон (Австралия)
Новости команд
Все
Испания
Ирак
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Назван лучший вратарь года по версии France Football
27 октября
1
Определен лучший тренер 2026 года
27 октября
2
Известен обладатель Golden Boy-2026
Вчера, 18:58
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Назван лучший вратарь года по версии France Football
27 октября
1
Определен лучший тренер 2026 года
27 октября
2
Стало известно, поедет ли сборная России на турнир в Ирак
12 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Выявлена слабейшая команда ЧМ-2026
28 июня
1
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Сенегал установил рекорд ЧМ для африканских сборных
27 июня
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+