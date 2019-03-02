Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 02 марта 2019
Локомотив
02.03.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Крылья Советов
23'
А. Миранчук
65'
А. Миранчук
19'
Джано
69'
Р. Шейдаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
90'
+1
Замена
А. Зиньковский
️️️️
А. Самедов
85'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
П. Антон
Желтая карточка
А. Миранчук
84'
Желтая карточка
Эдер
77'
Вторая желтая
И. Денисов
73'
69'
ГОЛ! 2:2!
Р. Шейдаев
Пас отдал
Г. Зотов
ГОЛ! 2:1!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Фарфан
65'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
М. Лысов
63'
62'
Замена
Г. Зотов
️️️️
Джано
Желтая карточка
Гилерме
57'
56'
Вторая желтая
А. Рохель
55'
Желтая карточка
А. Рохель
Желтая карточка
С. Кверквелия
55'
Желтая карточка
А. Миранчук
55'
Желтая карточка
И. Денисов
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
В. Игнатьев
23'
19'
ГОЛ! 0:1!
Джано
Пас отдал
А. Самедов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
5
Пол Антон
ЦП
7
Джано
АП
19
Александр Самедов
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Геннадий Киселев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
4-2-2-2
1
Гилерме
84
Лысов
4
Кверквелия
5
Хеведес
20
Игнатьев
6
Баринов
27
Денисов
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
8
Фарфан
3-2-2-1-2
1
Рыжиков
49
Шишкин
90
Бурлак
2
Рохель
4
Чичерин
2
Полуяхтов
19
Самедов
5
Антон
7
Джано
7
Шейдаев
99
Канунников
84
Лысов
90
Смолов
90
Смолов
84
Лысов
19
Самедов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
19
Самедов
7
Джано
31
Зотов
31
Зотов
7
Джано
5
Антон
94
Тимофеев
94
Тимофеев
5
Антон
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
1
Богдан Овсянников
ВР
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Максим Карпов
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
6
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Локомотив
Крылья Советов
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Семин сформулировал причину провала «Локомотива»
12:36
Губерниев объяснил, почему Овчинников может добиться успеха с «Локомотивом»
11:31
1
«Родина» – «Локомотив» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 22 ноября 2026
11:18
РПЛ: шансы «Родины» и «Локомотива» на победу в матче 15-го тура
08:50
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
Вчера, 13:21
4
«Гениальный»: Радимов в восторге от второго гола «Ростова» в ворота «Крыльев»
10:34
3
Радимов одним словом описал «Ростов» после разгромной победы над «Крыльями»
00:14
7
Кириченко прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Крыльями Советов»
Вчера, 22:37
4
Тренер «Крыльев» Булатов объяснил 0:3 от «Ростова»
Вчера, 22:10
Обзор матча «Ростов» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:25
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+