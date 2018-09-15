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Арсенал - Крылья Советов
Арсенал - Крылья Советов: обзор матча 15 сентября 2018
Арсенал
15.09.2018, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
21'
С. Ткачев
51'
С. Ткачев
73'
Л. Джорджевич
82'
З. Бакаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
З. Бакаев
82'
78'
Желтая карточка
Й. Молло
Замена
Г. Костадинов
️️️️
К. Берхамов
75'
74'
Замена
С. Мияилович
️️️️
Е. Башкиров
ГОЛ! 3:0!
Л. Джорджевич
73'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Э. Кангва
72'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
С. Ткачев
68'
59'
Замена
Й. Молло
️️️️
А. Соболев
ГОЛ! 2:0!
С. Ткачев
Пас отдал
К. Берхамов
51'
46'
Замена
С. Корниленко
️️️️
А. Чочиев
ГОЛ! 1:0!
С. Ткачев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Крылья Советов
1
Сергей Рыжиков
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Пол Антон
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
89
Йоан Молло
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
4-4-1-1
25
Нигматуллин
27
Альварес
88
Григалава
71
Денисов
14
Хагуш
10
Кангва
7
Берхамов
11
Ткачев
6
Кадири
23
Горбатенко
19
Джорджевич
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
4
Чичерин
90
Бурлак
19
Самарджич
29
Денисов
44
Башкиров
5
Антон
11
Чочиев
31
Ткачук
99
Канунников
7
Соболев
7
Берхамов
70
Костадинов
70
Костадинов
7
Берхамов
10
Кангва
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Кангва
11
Ткачев
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ткачев
7
Соболев
89
Молло
89
Молло
7
Соболев
44
Башкиров
22
Мияилович
22
Мияилович
44
Башкиров
11
Чочиев
12
Корниленко
12
Корниленко
11
Чочиев
Остались в запасе
Арсенал
Крылья Советов
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
22
Ваня Вучичевич
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
14
Евгений Конюхов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Арсенал - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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Арсенал
Крылья Советов
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