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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Динамо
Арсенал - Динамо: обзор матча 29 июля 2018
Арсенал
29.07.2018, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Динамо
90'
+3
Замена
А. Соснин
️️️️
Жоаозиньо
Желтая карточка
Г. Григалава
89'
87'
Желтая карточка
Е. Марков
83'
Замена
И. Темников
️️️️
Ф. Черных
Замена
Я. Ивакин
️️️️
Э. Кангва
82'
65'
Замена
Е. Марков
️️️️
Е. Луценко
Замена
Г. Костадинов
️️️️
К. Берхамов
58'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
М. Александров
57'
Желтая карточка
К. Берхамов
52'
Желтая карточка
Г. Чаушич
9'
7'
Красная карточка
А. Теттех
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
11
Сергей Ткачев
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
Главный тренер
Олег Кононов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
27
Самба Соу
ЦП
55
Абдул Теттех
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Артем Мингазов
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
4-1-3-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
14
Хагуш
77
Александров
10
Кангва
7
Берхамов
23
Чаушич
23
Горбатенко
4-3-3
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
44
Рыков
18
Морозов
27
Соу
55
Теттех
22
Жоаозиньо
8
Панченко
11
Черных
48
Луценко
10
Кангва
20
Ивакин
20
Ивакин
10
Кангва
77
Александров
88
Лесовой
88
Лесовой
77
Александров
7
Берхамов
70
Костадинов
70
Костадинов
7
Берхамов
11
Черных
11
Темников
11
Темников
11
Черных
22
Жоаозиньо
23
Соснин
23
Соснин
22
Жоаозиньо
48
Луценко
20
Марков
20
Марков
48
Луценко
Остались в запасе
Арсенал
Динамо
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
27
Артем Мингазов
ОП
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Арсенал - Динамо
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Помощники судьи:
Владислав Назаров (Невинномысск)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Резервный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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