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Кьево - Ювентус

27.01.2018, Суббота, 22:45 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 22 тур Кьево - Ювентус
Италия. Серия А (2017/2018)
3 тур
9 сентября, суббота 19:00 Ювентус 3:0 Кьево
Италия. Серия А (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 21:45 Ювентус 2:0 Кьево
12 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 14:30 Кьево 0:4 Ювентус
3 тур
12 сентября, суббота 21:45 Ювентус 1:1 Кьево
Италия. Серия А (2014/2015)
20 тур
25 января, воскресенье 17:00 Ювентус 2:0 Кьево
1 тур
30 августа, суббота 20:00 Кьево 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
24 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Ювентус 3:1 Кьево
5 тур
25 сентября, среда 22:45 Кьево 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
3 февраля, воскресенье 15:30 Кьево 1:2 Ювентус
4 тур
22 сентября, суббота 22:45 Ювентус 2:0 Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Кьево
7 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
9 мая, понедельник 22:45 Ювентус 2:2 Кьево
17 тур
19 декабря, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 17:00 Кьево 1:0 Ювентус
1 тур
23 августа, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:3 Кьево
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Кьево 0:2 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 28 января 2018, 01:29

    епт две красные ! хахахаа ! с такой игрой в атаке ювентусу вообще мечтать об лч лет сто ! 150 !!

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    Рейтинг: +3658

    Gudzonilya 28 января 2018, 00:28

    У кьево 2 красные, когда такое было?..

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    Рейтинг: +319

    Дмитрий Александрович 27 января 2018, 22:44

    Ювентус +

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