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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - ЦСКА
Томь - ЦСКА: обзор матча 01 августа 2009
Томь
01.08.2009, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
ЦСКА
59'
Г. Мазнов
68'
Д. Мичков (П)
27'
М. Красич
31'
А. Дзагоев
64'
Р. Жезус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - ЦСКА
Замена
Т. Нецид
️️️️
Р. Жезус
Замена
Н. Немет
️️️️
А. Радосавлевич
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Мичков
Желтая карточка
С. Игнашевич
ГОЛ! 1:3!
Р. Жезус
Пас отдал
М. Красич
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Волков
Желтая карточка
Д. Мичков
ГОЛ! 1:2!
Г. Мазнов
Желтая карточка
Д. Смирнов
ГОЛ! 0:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Красич
ГОЛ! 0:1!
М. Красич
Пас отдал
А. Дзагоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
66
Дмитрий Мичков
(К)
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
11
Виталий Волков
ЦФ
10
Горан Мазнов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Чиди Одиа
ПЗ
42
Георгий Щенников
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Милош Красич
ПП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Томь
35
Сергей Парейко
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
ЦСКА
1
Евгений Помазан
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
16
Поляков
55
Скобляков
37
Йокич
24
Смирнов
26
Строев
83
Харитонов
12
Радосавлевич
66
Мичков
33
Климов
10
Мазнов
11
Волков
4-5-1
35
Акинфеев
15
Одиа
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
17
Красич
10
Мамаев
20
Алдонин
66
Дзагоев
42
Щенников
60
Жезус
12
Радосавлевич
0
Немет
0
Немет
12
Радосавлевич
11
Волков
17
Дядюн
17
Дядюн
11
Волков
60
Жезус
15
Нецид
15
Нецид
60
Жезус
Остались в запасе
Томь
ЦСКА
35
Сергей Парейко
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
5
Антон Власов
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Остались в запасе
35
Сергей Парейко
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Василий Янотовский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
5
Антон Власов
ЦЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
1
Евгений Помазан
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Артур Антунес "Зико" Коимбра
Статистика матча Томь - ЦСКА
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гвардис
(Калининград)
Помощники судьи:
В.Булыгин (Волгоград)
И.Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:15 (прямая); "Спорт" 17:55 (в записи)
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