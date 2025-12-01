Черданцев назвал тренера РПЛ, с которого нужно брать пример

Комментатор Георгий Черданцев высказался о результате матча «Спартак» – «Балтика».

Калининградцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0, несмотря на игру в меньшинстве с 30-й минуты.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев также получил красную карточку.

– Какие впечатления от побед «Балтики»?

– Меня удивило, что перед этим матчем были оптимистичные ожидания от «Спартака», что они выиграют. «Балтика» – одна из лучших команд этой части сезона, которая успешно сыграла со всеми топ‑клубами. Поэтому на своем поле она и была фаворитом. Другой вопрос, что когда «Спартак» стал играть в большинстве, то важно было принять какие‑то иные решения. В данном случае я больше доверяю мнению профессиональных тренеров. Мои ощущения поддержал и Николай Писарев, который в эфире сказал, что выход Заболотного на 75‑й минуте – это немного странно. А объяснение тренера, который сказал, что Заболотный не был готов играть больше скольких‑то минут…

Хочу напомнить, что на золотой Олимпиаде‑1956 у нас Николай Тищенко играл со сломанной ключицей. Не смешите разговорами, что футболист не готов играть больше 15–20 минут. Это смешно! Что значит не готов? Вы хотите сказать, что какая‑то программа вам рассчитала, что футболист готов играть 20 минут, а на 21‑й минуте он умрет, что ли? Что с ним произойдет? Если он травмирован, то вы не включаете его в заявку. Если футболист в заявке, значит, он готов играть в футбол. Всe остальное – это дурные последствия современного раздувания из футбола не пойми что. Когда в тренерском штабе работает по сто человек и каждый из них считает, что он выполняет незаменимую работу. Хотя всe гораздо проще. Это неправильная постановка вопроса. Если игрок в заявке, он обязан быть готов играть 90 минут, а не 20. Из футболистов начинают делать хрустальных фигур, не смешите! Поэтому здесь большие вопросы к управлению игрой.

Вечный вопрос – есть Маркиньос, который подает лучше всех в чемпионате России, но нет нападающего, которому он подаст строго в голову. Зачем вы продали Николсона и взяли Заболотного, который не играет? Угальде под подачи Маркиньоса не открывается. Состав команды и игра происходят в разных измерениях. Те качества, которые есть у футболистов, не используются по максимуму. И в этом как раз отличие «Балтики» от остальных команд. Там от всех футболистов Талалаев получает максимум того, что они умеют, он не требует от них играть в тики‑таку и прочие вещи, которые считаются новомодными тенденциями современного футбола. Это всe абсолютно выдуманные истории, которые подходят только для команд экстра‑класса, но их в мире единицы.

Талалаеву респект – огромный профессионализм с его стороны. Очень круто, что командой управлял его сын. Удаление тренера вообще никак не повлияло на работу тренерского штаба. Это значит, что там все знают, кто что делает. Там правильно выстроена работа, берите пример с Талалаева и его тренерского штаба.