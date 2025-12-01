Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев назвал тренера РПЛ, с которого нужно брать пример

Черданцев назвал тренера РПЛ, с которого нужно брать пример

1 декабря, 18:11
9

Комментатор Георгий Черданцев высказался о результате матча «Спартак» – «Балтика».

  • Калининградцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0, несмотря на игру в меньшинстве с 30-й минуты.
  • Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев также получил красную карточку.

– Какие впечатления от побед «Балтики»?

– Меня удивило, что перед этим матчем были оптимистичные ожидания от «Спартака», что они выиграют. «Балтика» – одна из лучших команд этой части сезона, которая успешно сыграла со всеми топ‑клубами. Поэтому на своем поле она и была фаворитом. Другой вопрос, что когда «Спартак» стал играть в большинстве, то важно было принять какие‑то иные решения. В данном случае я больше доверяю мнению профессиональных тренеров. Мои ощущения поддержал и Николай Писарев, который в эфире сказал, что выход Заболотного на 75‑й минуте – это немного странно. А объяснение тренера, который сказал, что Заболотный не был готов играть больше скольких‑то минут…

Хочу напомнить, что на золотой Олимпиаде‑1956 у нас Николай Тищенко играл со сломанной ключицей. Не смешите разговорами, что футболист не готов играть больше 15–20 минут. Это смешно! Что значит не готов? Вы хотите сказать, что какая‑то программа вам рассчитала, что футболист готов играть 20 минут, а на 21‑й минуте он умрет, что ли? Что с ним произойдет? Если он травмирован, то вы не включаете его в заявку. Если футболист в заявке, значит, он готов играть в футбол. Всe остальное – это дурные последствия современного раздувания из футбола не пойми что. Когда в тренерском штабе работает по сто человек и каждый из них считает, что он выполняет незаменимую работу. Хотя всe гораздо проще. Это неправильная постановка вопроса. Если игрок в заявке, он обязан быть готов играть 90 минут, а не 20. Из футболистов начинают делать хрустальных фигур, не смешите! Поэтому здесь большие вопросы к управлению игрой.

Вечный вопрос – есть Маркиньос, который подает лучше всех в чемпионате России, но нет нападающего, которому он подаст строго в голову. Зачем вы продали Николсона и взяли Заболотного, который не играет? Угальде под подачи Маркиньоса не открывается. Состав команды и игра происходят в разных измерениях. Те качества, которые есть у футболистов, не используются по максимуму. И в этом как раз отличие «Балтики» от остальных команд. Там от всех футболистов Талалаев получает максимум того, что они умеют, он не требует от них играть в тики‑таку и прочие вещи, которые считаются новомодными тенденциями современного футбола. Это всe абсолютно выдуманные истории, которые подходят только для команд экстра‑класса, но их в мире единицы.

Талалаеву респект – огромный профессионализм с его стороны. Очень круто, что командой управлял его сын. Удаление тренера вообще никак не повлияло на работу тренерского штаба. Это значит, что там все знают, кто что делает. Там правильно выстроена работа, берите пример с Талалаева и его тренерского штаба.

Еще по теме:
Бубнов призвал пожизненно дисквалифицировать Талалаева за его жест со «Спартаком» 16
Быстров оценил идею назначения Талалаева в «Спартак» 2
Дмитриев ответил Талалаеву: «Так про «Спартак» никто не должен говорить» 18
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Черданцев Георгий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Инсаров
1764605833
Господин Черданцев, Шарикова в "Динамо" не предлагать.
Ответить
Интерес
1764606246
Такое предположение-натуральное оскорбление тонких чувств любителей искромётного, но бесполезного футбола! Кстати, в противном лагере и травмированный Хиль дотянул до замены(летающий в сборную через всю планету) и два других футболиста, получивших повреждения.А в ЦСКА "доковывял "до финала Лукин.
Ответить
NewLife
1764608398
Балтике просто повезло, что нулевой тренер Спартака не вел игру против соперника в меньшинстве, изначально выставив не адекватный состав, не сделав своевременные и нужные замены, заставив уставших спартаковцев сопротивляться замененным калиниградцам. То есть один тренер показал свой идиотизм, а другой свою проф непригодность. Так сложилось, что Спартак не использовал свои моменты. Это даже к лучшему, сезон просрали, но хотя бы узнали каков Романов тренер.
Ответить
Феликс Михайлов
1764608642
Скоро среди клубов пойдёт борьба за сына Талалаева.
Ответить
Главные новости
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Все новости
Все новости
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Батраков назвал европейский клуб, в который готов перейти
Вчера, 22:27
Спартаковец Дмитриев одним прилагательным описал воспоминания о Станковиче
Вчера, 21:33
Реакция Акинфеева на получение приза имени легенды «Спартака»
Вчера, 21:24
2
Ответ «Зенита» на предложение по Веге из Аргентины
Вчера, 21:13
1
Тюкавин честно ответил, кому он больше верен – «Динамо» или жене
Вчера, 21:01
3
Назван самый верный игрок РПЛ
Вчера, 20:41
6
Батраков внес ясность насчет бешеного предложения из Саудовской Аравии
Вчера, 20:32
3
Романов рассказал, в каком состоянии «Спартак» подходит к дерби с «Динамо»
Вчера, 20:21
3
«Спартак» принял важное решение по Денисову
Вчера, 20:01
12
Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России
Вчера, 19:27
5
Бубнов назвал имя игрока, который нужен ЦСКА: «Кровь из носу»
Вчера, 19:13
9
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
Вчера, 18:40
1
В «Спартаке» отреагировали на трехматчевую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 18:28
8
Бубнов назвал самого талантливого тренера России – он нигде не работал
Вчера, 18:18
10
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»
Вчера, 18:12
14
126-я сборная мира хочет сыграть с «Локомотивом» или «Ростовом»
Вчера, 17:51
3
Сафонов: «Ощущение, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне»
Вчера, 17:38
8
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
Вчера, 17:27
Бубнова рассмешили слова Губерниева: «Лига балбесов»
Вчера, 17:12
11
ФотоКисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025»
Вчера, 17:02
3
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА
Вчера, 16:47
9
ВидеоИгрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан»
Вчера, 16:30
19
Быстров раскритиковал нападающего «Спартака»: «Зачем его вообще брали?»
Вчера, 16:01
24
Семин сделал прогноз на дерби «Спартак» – «Динамо»
Вчера, 15:47
1
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака»
Вчера, 15:20
21
ЦСКА хочет подписать воспитанника «Зенита» зимой
Вчера, 15:15
5
Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком»
Вчера, 15:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 