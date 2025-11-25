Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»

Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»

Сегодня, 16:43
4

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод с голом Игоря Дмитриева в ворота Игоря Акинфеева.

В матче 16-го тура РПЛ красно-белые победили ЦСКА со счетом 1:0.

– Что значит нормальная игра? Во вратарской можно трогать вратаря? Стоп. Ты его даже блокируешь. Вот Акинфеев идeт, хочет кулаками сыграть. Дмитриев его рукой придерживает – Акинфееву не вытянуть руки. Это фол для тебя?

Я тебе объясню ситуацию. Акинфеев идeт по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует.

– Так происходит почти каждый раз, когда вратарь играет на выходе.

– Здесь вратарская. Он не на выходе играет, а движется по линии ворот.

– Для тебя это фол?

– Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола. Я к этому веду.

  • Дмитриев забил единственный гол на 43-й минуте.
  • Главным судьей матча был Сергей Карасев.

Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь Быстров Владимир Дмитриев Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764078328
Так и есть.А то, что это из уст эпатажного Быстрова, сути не меняет.
Ответить
timon2401
1764080322
Так и есть… Любой гол, любой пенальти, любой пердеж игроков «Спартака» обмусоливается с завидным постоянством!!! А вот отмененные пенальти, голы, фолы на желтые против игроков красно-белой команды с тем же постоянством остаются без внимания)))) За честное и непредвзятое мнение админов данного сайта!!! Правильным курсом движетесь, товарищи!!! Кушать вкусно хочется всем!!
Ответить
