Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод с голом Игоря Дмитриева в ворота Игоря Акинфеева.

В матче 16-го тура РПЛ красно-белые победили ЦСКА со счетом 1:0.

– Что значит нормальная игра? Во вратарской можно трогать вратаря? Стоп. Ты его даже блокируешь. Вот Акинфеев идeт, хочет кулаками сыграть. Дмитриев его рукой придерживает – Акинфееву не вытянуть руки. Это фол для тебя?

Я тебе объясню ситуацию. Акинфеев идeт по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует.

– Так происходит почти каждый раз, когда вратарь играет на выходе.

– Здесь вратарская. Он не на выходе играет, а движется по линии ворот.

– Для тебя это фол?

– Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола. Я к этому веду.