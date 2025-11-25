Быстров сказал, был ли фол на Акинфееве в момент гола «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал эпизод с голом Игоря Дмитриева в ворота Игоря Акинфеева.
В матче 16-го тура РПЛ красно-белые победили ЦСКА со счетом 1:0.
– Что значит нормальная игра? Во вратарской можно трогать вратаря? Стоп. Ты его даже блокируешь. Вот Акинфеев идeт, хочет кулаками сыграть. Дмитриев его рукой придерживает – Акинфееву не вытянуть руки. Это фол для тебя?
Я тебе объясню ситуацию. Акинфеев идeт по линии. Дмитриев на первой штанге его блокирует.
– Так происходит почти каждый раз, когда вратарь играет на выходе.
– Здесь вратарская. Он не на выходе играет, а движется по линии ворот.
– Для тебя это фол?
– Я не увидел того повтора, который мне бы с точностью сказал, что там не было фола. Я к этому веду.
- Дмитриев забил единственный гол на 43-й минуте.
- Главным судьей матча был Сергей Карасев.
Источник: ютуб-канал «О, Родной Футбол!»