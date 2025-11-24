Реакция Губерниева на смерть Симоняна

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Никиты Симоняна.

«Огромная потеря для всех нас. Никита Павлович Симонян прожил долгую жизнь, он как человек на все времена, был и остаeтся с нами. Можно сколько угодно рассуждать о величии спортсмена и тренера, но он и человек с большой буквы.

Ещe раз напомню грандиозную историю олимпийского Мельбурна‑1956. Никита Павлович играл в финале и выиграл золотую олимпийскую медаль. А в те годы медалей было наперечет, и олимпийское золото получали только участники финала.

Эдуард Анатольевич Стрельцов в финале не играл, и после матча Никита Павлович Симонян при свидетелях протянул Эдуарду Анатольевичу медаль и сказал: «Эдик, ты заслужил еe по‑настоящему, забирай». На что Эдуард Стрельцов, конечно, отказался и сказал: «Никита, медаль по праву твоя».

Широкой души человек, педагог, выдающийся мастер. Светлая память», – сказал Губерниев.