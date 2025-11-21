Введите ваш ник на сайте
Президенту Ла Лиги грозит увольнение из-за «Барселоны»

Вчера, 23:48

Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело в отношении президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

Его обвиняют в раскрытии конфиденциальных сведений, касающихся «Барселоны».

В апреле Ла Лига раскрыла данные о новых ВИП-ложах на стадионе «Камп Ноу».

Тогда «Барса» обвинила главу лиги в нарушении конфиденциальности, после чего информацию убрали из публичного доступа.

Если расследование придет к выводу о нарушении Тебасом правил, то ему может грозить:

  • публичное порицание
  • временное отстранение от должности (от 2 месяцев до 1 года)
  • увольнение

Источник: AS
Испания. Примера Барселона
