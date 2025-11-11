Карпину задали вопрос с отсылкой к интервью Роналду

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции отвечал на нестандартные вопросы.

– Почему Мостовой попал в расширенный состав сборной, но не был включен в итоговый? Это из-за последних игр «Зенита»?

– Не только из-за этого. Мы даем расширенный список, а потом смотрим на физическое состояние игроков.

У нас в заявке были и Мостовой, и Глебов, и Головин, и Миранчук. Вызывать шестого нападающего, когда будут играть пять – зачем? Чтобы он просто покатался?

– Но на него могло прийти 3-4 тысячи человек в Санкт-Петербурге.

– Не думаю, что это какая-то диковинка – увидеть Мостового на «Газпром Арене». На это мы не смотрели. Хотелось бы посмотреть на других игроков.

– Если вы с Мостовым пройдетесь по пляжу в Сочи, то к кому будет больше внимания?

– К Мостовому больше будет приковано.

– Почему?

– Не знаю, потому что он так думает.

– Стоит провести такой эксперимент?

– Нет, не надо.