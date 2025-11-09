Гаджиев возмущен судейством в матче «Динамо Мх» – ЦСКА

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев недоволен судейством в матче 15-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

Единственный гол забил Кирилл Глебов.

В поле судил петербуржец Кирилл Левников.

Махачкалинцы идут на 12-м месте.

– Что не получилось на контрасте с кубковой игрой?

– Нормально все было. Забивать надо было. Играли не хуже, чем в том матче. Шансов у соперника не было. А этот мяч тоже забили с нарушением правил. Но трактовки у нас такие… Вилка там слишком большая. Они позволяют в одном случае так свистеть, в другом случае – иначе. Тем более, на ВАР сидели личности, которые не первый раз нам доставляют массу неприятностей.

– В общем, недовольство судейством есть, если вкратце?

– Недовольство – это не то слово. Возмущение есть.

– В ЭСК будете обращаться?

– Туда обращаться бесполезно, потому что они всегда объясняют одно и то же. Это касается не только наших высказываний. Можно посмотреть на отзывы многих команд – они все примерно в одной интонации. Потому что уже устали говорить. А эксперты совершенно спокойно черное белым называют.