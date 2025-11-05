Мостовой составил топ-3 лучших футболистов сезона РПЛ

Александр Мостовой выбрал тройку сильнейших игроков по итогам 14 туров чемпионата России.
«Футболисты активно проявляли себя на поле. Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива», Джон Кордоба из «Краснодара». Третьим назову Мирлинда Даку из «Рубина», все-таки много от него зависит в команде. Но это на данный момент», – сказал Мостовой.
- 20-летний Батраков забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- 32-летний Кордоба забил 7 голов и сделал 4 ассиста в 19 матчах.
- 27-летний Даку забил 9 голов и сделал 1 ассист в 19 матчах.
Источник: ТАСС