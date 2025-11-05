Мостовой составил топ-3 лучших футболистов сезона РПЛ

Александр Мостовой выбрал тройку сильнейших игроков по итогам 14 туров чемпионата России.

«Футболисты активно проявляли себя на поле. Я бы выделил тройку лучших. Однозначно это полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива», Джон Кордоба из «Краснодара». Третьим назову Мирлинда Даку из «Рубина», все-таки много от него зависит в команде. Но это на данный момент», – сказал Мостовой.