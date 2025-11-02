Галактионов пожаловался на плохой воздух на стадионе «Зенита»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о духоте во время матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

Забили Педро и Андрей Мостовой.

«Локо» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

Москвичи покинули топ-3.

«Ребята говорили, что немножко душновато было (на арене). Комфортные условия, но время на адаптацию необходимо. Немножко «подзадохнулись», но потом адаптировались достаточно хороший был отбор, прессинг.

Матч прошел, ребята с честью его выдержали. Соперника с победой», – сказал Галактионов.