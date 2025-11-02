Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов пожаловался на плохой воздух на стадионе «Зенита»

Галактионов пожаловался на плохой воздух на стадионе «Зенита»

Вчера, 09:15
34

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о духоте во время матча 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

  • Забили Педро и Андрей Мостовой.
  • «Локо» впервые в сезоне РПЛ проиграл.
  • Москвичи покинули топ-3.

«Ребята говорили, что немножко душновато было (на арене). Комфортные условия, но время на адаптацию необходимо. Немножко «подзадохнулись», но потом адаптировались достаточно хороший был отбор, прессинг.

Матч прошел, ребята с честью его выдержали. Соперника с победой», – сказал Галактионов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Галактионов Михаил
Номэд
1762072487
Были же все новостные ленты забиты при стройке бакланника, что гастеры всё зассали. Вот и смрад и вонь стоит под крышей. Как раз для немытых бзденитовский дух.
Ответить
темирхан
1762072914
пердеть на скамейке локомотиву меньше надо! разбили локомотив даже без единого шанса! супер-пупер псевдо звезда батраков!
Ответить
slavа0508
1762073538
Болото оно и есть болото . тухляком всегда там попахивает как в прямом так и в переносном смысле ...
Ответить
Волжанин064
1762073938
Ну а как должно дышаться на помойке ???
Ответить
Цугундeр
1762074188
Мишка сам напукал и на всех свалил.)
Ответить
anatolich72
1762075373
Болотный газ.
Ответить
Semenycch
1762075963
Плохому танцору всегда что то мешает!
Ответить
FWSPM
1762078925
задохнулись вы в атаке с колей дельфиненко во главе воздух тут нипричем
Ответить
Garrincha58
1762082348
Плохому танцору можно всегда найти причину, где жмёт или что то трёт между.....
Ответить
За что бан ?
1762085836
Как обычно у московских - на второй день "открываются глаза" на причину своего проигрыша Зениту .
Ответить
