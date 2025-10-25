Мамаев получает тренерскую лицензию: «Хочу на стажировку к Карпину»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев вскоре получит тренерскую лицензию.
«Я продолжаю проходить обучение на тренерскую категорию «А+B». Курс заканчивается в начале декабря, тогда будет защита портфолио. Свою тренерскую лицензию я должен получить уже в январе следующего года.
Одним из заданий курса будет стажировка, буду проходить ее в течение ноября. Пока не знаю, к кому именно из тренеров попаду, но пожелания в этом плане не изменились: хочу пройти стажировку у Валерия Карпина или Мурада Мусаева», – поделился Мамаев.
- 36-летний Мамаев объявил о завершении игровой карьеры в феврале 2023 года.
- В декабре прошлого года РФС сообщил, что Мамаев приступил к первому очному модулю обучения в тренерской Академии РФС. Вместе с ним учится ряд известных экс-футболистов.
- Мамаев пересекался с Карпиным в «Ростове».
Источник: Sport24