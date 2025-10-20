Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.
6 команд из топ-10 выступают в АПЛ, но лидером стал «Реал».
- «Реал» – 1,4 миллиарда евро;
- «Арсенал» – 1,31 млрд;
- «Манчестер Сити» – 1,21 млрд;
- «Ливерпуль» – 1,15 млрд;
- «ПСЖ» – 1,15 млрд;
- «Челси» – 1,14 млрд;
- «Барселона» – 1,11 млрд;
- «Бавария» – 951,65 млн;
- «Тоттенхэм» – 920,60 млн;
- «Ньюкасл» – 750,15 млн.
Среди российских клубов самый дорогой состав у «Зенита» – его стоимость 186,1 миллионов евро. Это 64-е место в общем рейтинге.
Источник: Transfermarkt