Топ-10 клубов с самыми дорогими составами в мире по версии Transfermarkt

Transfermarkt опубликовал обновленный рейтинг клубов с самыми дорогими составами в мире.

6 команд из топ-10 выступают в АПЛ, но лидером стал «Реал».

Среди российских клубов самый дорогой состав у «Зенита» – его стоимость 186,1 миллионов евро. Это 64-е место в общем рейтинге.