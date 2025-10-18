Тренер «Спартака»: «В прошлом сезоне начало тоже было не лучшим, а после набрали ход»

Ненад Сакич, тренер «Спартака», сравнил результаты прошлого сезона и этого.

В 12-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

Москвичи отстают от 1-го места на 7 очков.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

– Почему не удается повторить результаты и качество футбола, которые были осенью 2024 года? Тот «Спартак» мог бороться за чемпионство, нынешний – нет…

– Если вспомним прошлый сезон, то начало тоже было не лучшим, а после набрали ход, стали показывать хороший и результативный футбол. Сейчас мы боремся, команда билась и боролась, несмотря на ошибки, показала характер и желание.