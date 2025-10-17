Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клоппа назвали худшим тренером в истории «Ливерпуля»

Сегодня, 09:26

Бывший вратарь сборной Румынии Флорин Пруня раскритиковал экс-главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Юрген Клопп больше не тренирует, потому что больше не хочет.

– Да ладно, перестань говорить со мной об этом попугае.

– Как вы можете говорить такое?

– Худший тренер в истории «Ливерпуля».

– Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес первый титул за 30 лет. Игроки сходили с ума, они умирали на поле за него.

– Паршивый тренер, мне он никогда не нравился. Я его терпеть не мог, когда я видел, как он творит этот цирк. Он как будто жевал зубами кирпичи.

  • Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года по май 2024 года.
  • При нем клуб выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

Источник: iAMsport
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Талалаев высказался о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:12
1
«Нас повезли на перестрелку с полицией»: Кураньи вспомнил свой первый день в России
09:50
Клоппа назвали худшим тренером в истории «Ливерпуля»
09:26
Экс-тренера «Зенита» удивили слова Станковича: «Русские люди – просто потрясающие»
09:18
3
Кураньи тремя словами охарактеризовал Дзюбу
08:39
Новый топ-менеджер «Спартака», Сафонов готов уйти из «ПСЖ», смерть футболиста в Казахстане и другие новости
01:30
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
01:11
1
Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»
00:48
3
Пономарев – о новом топ-менеджере «Спартака»: «Кто это такой вообще?»
00:24
4
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам
00:12
3
Все новости
Все новости
«Когда-нибудь все хорошее кончается»: «Губерниев сделал прогноз на «Локо» – ЦСКА
10:06
Семак назвал идеальный формат лимита в РПЛ
09:36
1
Черчесов объяснил решение возглавить «Ахмат»
08:59
Новый топ-менеджер «Спартака», Сафонов готов уйти из «ПСЖ», смерть футболиста в Казахстане и другие новости
01:30
«Барселона» рассматривает трех тренеров на замену Флику
01:11
1
Радимов одним словом охарактеризовал происходящее в «Торпедо»
01:00
Семака призвали уйти из «Зенита»: «Что нового он может дать команде?»
00:48
3
Определен лучший игрок 2025 года в Азии
00:36
1
Пономарев – о новом топ-менеджере «Спартака»: «Кто это такой вообще?»
00:24
4
Флик может покинуть «Барселону» по двум причинам
00:12
3
Аршавин назвал клуб, претендующий на место «Химок»
Вчера, 23:57
1
В Израиле жестко отреагировали на запрет «Астон Виллы»: «Позорное и трусливое решение!»
Вчера, 23:47
3
Радимов – о кадровом решении «Спартака»: «Первый раз я не могу объяснить, что это значит»
Вчера, 23:37
5
Кононов озвучил срок контракта с «Торпедо»
Вчера, 23:23
В Испании раскрыли, когда Модрич вернется в «Реал»
Вчера, 23:11
Глушаков поспорил с Кокориным насчет российских команд в еврокубках
Вчера, 22:55
2
Червиченко похвалил «Спартак» за кадровое решение
Вчера, 22:44
2
Английский клуб запретил болельщикам «Маккаби Тель-Авив» посещать матч ЛЕ
Вчера, 22:33
6
Известны все четвертьфиналисты Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:22
1
Аршавин подвел итоги конфликта Сперцяна и Ндонга
Вчера, 22:10
5
19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча
Вчера, 21:57
2
В старейшем клубе России отреагировали на слухи о банкротстве
Вчера, 21:47
Ташуев раскритиковал «Спартак»: «Я в шоке, если честно, что это такое?»
Вчера, 21:35
15
Стал известен бюджет «Торпедо» на сезон
Вчера, 21:21
1
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes
Вчера, 21:09
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 