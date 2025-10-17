Клоппа назвали худшим тренером в истории «Ливерпуля»

Бывший вратарь сборной Румынии Флорин Пруня раскритиковал экс-главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

– Юрген Клопп больше не тренирует, потому что больше не хочет.

– Да ладно, перестань говорить со мной об этом попугае.

– Как вы можете говорить такое?

– Худший тренер в истории «Ливерпуля».

– Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес первый титул за 30 лет. Игроки сходили с ума, они умирали на поле за него.

– Паршивый тренер, мне он никогда не нравился. Я его терпеть не мог, когда я видел, как он творит этот цирк. Он как будто жевал зубами кирпичи.