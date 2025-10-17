Клоппа назвали худшим тренером в истории «Ливерпуля»

Бывший вратарь сборной Румынии Флорин Пруня раскритиковал экс-главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
– Юрген Клопп больше не тренирует, потому что больше не хочет.
– Да ладно, перестань говорить со мной об этом попугае.
– Как вы можете говорить такое?
– Худший тренер в истории «Ливерпуля».
– Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес первый титул за 30 лет. Игроки сходили с ума, они умирали на поле за него.
– Паршивый тренер, мне он никогда не нравился. Я его терпеть не мог, когда я видел, как он творит этот цирк. Он как будто жевал зубами кирпичи.
- Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015 года по май 2024 года.
- При нем клуб выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.
Источник: iAMsport