Радимов определил московский клуб, где творится бардак – это не «Спартак»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов прокомментировал возвращение Олега Кононова в «Торпедо».

«Торпедо» в августе уволило Олега Кононова, а через 2 месяца вернуло его.

В сентябре клуб назначил Дмитрия Парфенова, который проработал 32 дня.

При экс-спартаковце «Торпедо» опустилось на последнее место Первой лиги.

«Вся эта ситуация выглядит комично и абсурдно вообще для футбольного клуба. Какой смысл приглашать? Смысл убирать и возвращать? Бардак! Как минимум бардак. И вся ситуация действительно абсурдная, потому что так происходит, только если в команде какой‑то взбалмошный президент и он сам управляет процессом.

Но осталось только выяснить, кто принимал эти решения – убрать Парфeнова и вернуть Кононова. Я думаю, если хотите мой взгляд в будущее, этот президент должен в скором времени сам возглавить эту команду», – сказал Радимов.