Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»

Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»

Сегодня, 17:17
5

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает ошибкой, что московский клуб летом не продал нападающего Манфреда Угальде.

«В «Спартаке» выдалась феерическая серия у Угальде, залетало всe что можно. Но мы же видим, что это игрок, который абсолютно нестабилен и не может в долгую постоянно забивать.

Он не креатор голов, просто очень часто находится в том месте, куда должен прилететь мяч. Но это не всегда работает. Причeм это работает в основном со слабыми командами.

Где были его мячи в матче с ЦСКА? Поэтому я и говорю: в то время, когда за него реально давали какие-то деньги, надо было сразу продавать Угальде и искать кого-то нового.

Как это делает ЦСКА. Сейчас говорю о разнице подходов в этих двух командах», – сказал Червиченко.

  • В прошлом сезоне Угальде забил 18 мячей и сделал 6 ассистов в 36 играх.
  • В этом сезоне в его активе 4 гола в 13 матчах.
  • Рыночная стоимость костариканца – 15 млн евро. Дороже него в «Спартаке» только Жедсон Фернандеш (20 млн евро).
  • Летом форварда пытался купить «Фейеноорд».

Еще по теме:
Червиченко раскритиковал трансферы «Спартака»
Червиченко сказал, когда в руководстве «Спартака» произойдут изменения 1
Червиченко оценил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред Червиченко Андрей
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Галина Бронемясова
1759937074
ходит слух, что манфреда гыгыльда до сих пор выбирает между сити и псж, никак не может определиться, отсюда и спад в игре. но хрюканы изрядно позабавили, выставив отступные за это полено 30 лямов для европы - и 80 лямов для зенита, о чём и прописано в контракте. нада брать! гы-гы!
Ответить
...уефан
1759937647
...самое смешное в этом опусе от Червя то, что он ставит армейских напов Спартаку, как пример для подражания с выбором оных в состав...
Ответить
IVANRUS777
1759940291
Когда Червиченко уже лопнет от накопившейся желчи. В принципе это также может быть адресовано к некоторым болельщикам Зенита, которые пишут тут свой школьно-подростковый высер в сторону Спартака, а потом читаешь комментарии, когда они более серьёзно начинают общаться и кто то из них даже в уголовном розыске больше 5 лет отработал и лет вроде ему не мало, но страшно становится, что такие люди наделены бывают властью и явно не дружат с головой.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1759941176
Всё верно Андрей, потратили мазутные деньги , переплатили в несколько раз за неликвид и не продать! Теперь вот с очередным тренеришкой не знают как расстаться, а неустойку в очередной раз платить нужно, а как же ! А что хряки, не так ??? Червиченко купил в пять раз дороже игруль? ,Червиченко притащил в клуб этого вандала тренера?!? Че вы на него набросились то
Ответить
Главные новости
ВидеоМощная речь Дзюбы перед матчем «Акрон» – «Зенит»
19:50
«Реал» может изменить название домашнего стадиона: подробности
19:40
1
«Зенит» пытается отсудить крупную сумму у обанкротившихся «Химок»
19:30
2
Глушенков проигнорировал вопрос о соперничестве с Ямалем
19:07
2
4 клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих в мире по версии CIES – «Спартака» нет в списке
18:55
4
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
5
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
5
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
6
Все новости
Все новости
Защитник ЦСКА Виктор определил свои сильнейшие игровые качества
18:44
2
Круговой объяснил свои слова про отцовство в 30 лет и старого скуфа
18:18
1
Шнякин посоветовал нового вратаря для «Динамо»
17:56
4
Российский тренер сравнил себя с Гвардиолой: «Я же то же самое делаю»
17:32
5
Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»
17:17
5
CAS вынес итоговое решение по спору «Динамо» и Норманна
17:05
Мостовой – о новичке сборной России: «Обычный футболист, он ни в чем не прибавил»
16:53
6
Колосков сказал, когда Россию вернут в турниры ФИФА и УЕФА
16:41
5
Барко прокомментировал решение остаться в «Спартаке»
15:59
6
Назначены судьи на матчи сборной России в октябре
15:49
Радимов жалеет, что «Зенит» избежал поражения от «Акрона»
15:39
8
Генич объяснил, почему выбрал Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
15:30
1
Видео«Бонжур, епт!»: Круговой забил Сафонову на тренировке
15:05
1
Абаскаль спрогнозировал, когда «Спартак» будет в числе лидеров РПЛ
15:00
9
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
14:40
2
Ловчев сказал, зачем «Спартак» подписал Заболотного
14:14
7
Игнашевич назвал условие для продолжения работы Станковича в «Спартаке»
13:46
11
Петржела отреагировал на сравнения Глушенкова и Аршавина
13:31
3
Названа возможная сумма трансфера Глебова
13:19
3
Губерниев оценил назначение болельщика ЦСКА в «Спартак»
13:12
4
Экс-игрок сборной Португалии высказался о шансах «Зенита» на победу в Лиге чемпионов
13:04
Названы две причины ухода главы «Спартака»
13:00
8
Ари оценил 100-миллионные траты «Спартака» на трансферы
12:25
2
Черданцев оценил промах Дзюбы с пенальти
11:48
1
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
4
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
3
Радимов – о тренере в РПЛ: «Ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь»
10:56
3
Защитник «Локомотива» заявил о желании пройти сезон в РПЛ без поражений
10:34
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 