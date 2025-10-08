Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает ошибкой, что московский клуб летом не продал нападающего Манфреда Угальде.
«В «Спартаке» выдалась феерическая серия у Угальде, залетало всe что можно. Но мы же видим, что это игрок, который абсолютно нестабилен и не может в долгую постоянно забивать.
Он не креатор голов, просто очень часто находится в том месте, куда должен прилететь мяч. Но это не всегда работает. Причeм это работает в основном со слабыми командами.
Где были его мячи в матче с ЦСКА? Поэтому я и говорю: в то время, когда за него реально давали какие-то деньги, надо было сразу продавать Угальде и искать кого-то нового.
Как это делает ЦСКА. Сейчас говорю о разнице подходов в этих двух командах», – сказал Червиченко.
- В прошлом сезоне Угальде забил 18 мячей и сделал 6 ассистов в 36 играх.
- В этом сезоне в его активе 4 гола в 13 матчах.
- Рыночная стоимость костариканца – 15 млн евро. Дороже него в «Спартаке» только Жедсон Фернандеш (20 млн евро).
- Летом форварда пытался купить «Фейеноорд».
Источник: «Чемпионат»