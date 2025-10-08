Червиченко – о втором самом дорогом игроке «Спартака»: «Его надо было продавать»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает ошибкой, что московский клуб летом не продал нападающего Манфреда Угальде.

«В «Спартаке» выдалась феерическая серия у Угальде, залетало всe что можно. Но мы же видим, что это игрок, который абсолютно нестабилен и не может в долгую постоянно забивать.

Он не креатор голов, просто очень часто находится в том месте, куда должен прилететь мяч. Но это не всегда работает. Причeм это работает в основном со слабыми командами.

Где были его мячи в матче с ЦСКА? Поэтому я и говорю: в то время, когда за него реально давали какие-то деньги, надо было сразу продавать Угальде и искать кого-то нового.

Как это делает ЦСКА. Сейчас говорю о разнице подходов в этих двух командах», – сказал Червиченко.