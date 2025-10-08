Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее недоволен количеством игрового времени и хочет покинуть клуб уже в январе. Эта проблема становится особенно критичной перед приближающимся чемпионатом мира. В октябре форвард вновь не был вызван в сборную Нидерландов.
24-летний Зиркзее в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» и ни разу не попал в стартовый состав.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
- Срок контракта Зиркзее с клубом рассчитан сроком до середины 2029 года.
- В последний раз форвард играл за сборную Нидерландов в ноябре прошлого года.
Источник: Daily Mail