Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее недоволен количеством игрового времени и хочет покинуть клуб уже в январе. Эта проблема становится особенно критичной перед приближающимся чемпионатом мира. В октябре форвард вновь не был вызван в сборную Нидерландов.

24-летний Зиркзее в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» и ни разу не попал в стартовый состав.