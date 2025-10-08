Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026

Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026

Сегодня, 08:27

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее недоволен количеством игрового времени и хочет покинуть клуб уже в январе. Эта проблема становится особенно критичной перед приближающимся чемпионатом мира. В октябре форвард вновь не был вызван в сборную Нидерландов.

24-летний Зиркзее в этом сезоне провел 4 матча за «Манчестер Юнайтед» и ни разу не попал в стартовый состав.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
  • Срок контракта Зиркзее с клубом рассчитан сроком до середины 2029 года.
  • В последний раз форвард играл за сборную Нидерландов в ноябре прошлого года.

Еще по теме:
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
Аморим сделал угрожающее заявление для соперников «МЮ» 2
«МЮ» может переманить тренера другого клуба АПЛ на смену Амориму 2
Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Манчестер Юнайтед Зиркзее Джошуа
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Стало известно, сыграет ли Россия с Бразилией в 2026 году
12:32
Назван первый игрок-миллиардер в истории футбола
12:08
ФотоРоналду получил специальную награду за игру в сборной Португалии
11:33
РПЛ определила лучшего игрока в сентябре
11:17
Ари назвал идеального тренера для «Спартака»
11:06
1
Карпин высказался о вызове Смолова в сборную России
10:45
3
Агент Глебова оценил шансы игрока уехать в Европу зимой
10:13
3
Семшов сказал, как «Спартаку» поступить со Станковичем
10:00
4
В Кубке России могут запретить легионеров
09:29
16
Кирьяков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»
09:19
5
Все новости
Все новости
Игрок из Нидерландов хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» ради попадания на ЧМ-2026
08:27
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Брентфорд» (1:0) благодаря голу Холанда
5 октября
АПЛ. «Челси» на 96-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (2:1)
4 октября
2
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд», «Арсенал» выиграл дерби у «Вест Хэма»
4 октября
Аморим сделал угрожающее заявление для соперников «МЮ»
4 октября
2
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
3 октября
Фото«Манчестер Сити» продлил контракт с игроком сборной Бразилии
3 октября
1
Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался»
3 октября
2
Смертин – об экс-капитане «Челси»: «В раздевалке предлагал всем попробовать его козявки»
3 октября
2
Где смотреть матч «Челси» – «Ливерпуль»: во сколько прямая трансляция: 3 октября 2025
3 октября
«МЮ» может переманить тренера другого клуба АПЛ на смену Амориму
2 октября
2
Холанд дал совет одиноким мужчинам
1 октября
Салиба из «Арсенала» объяснил, почему отказался переходить в «Реал»
1 октября
Аморим сказал, каких игроков не хватает «Манчестер Юнайтед»
1 октября
Клопп сделал заявление о тренерском будущем
30 сентября
«Манчестер Юнайтед» вернул в состав отстраненного защитника
30 сентября
Фото«Арсенал» продлил контракт с защитником, на которого претендовал «Реал»
30 сентября
Артета пригласит в «Арсенал» пилотов британских ВВС: подробности
30 сентября
Экитике впервые прокомментировал нелепое удаление в Кубке лиги
30 сентября
Экс-тренер «Барселоны» готов сменить Аморима в «Манчестер Юнайтед»
29 сентября
2
Руни оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
29 сентября
Хавбек «Сити» рассмотрит переезд в Саудовскую Аравию
29 сентября
Гвардиола рассказал о травме Родри
29 сентября
АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты
28 сентября
1
В «МЮ» определились с будущим Аморима
28 сентября
6
Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»
28 сентября
Холанд побил рекорд АПЛ
28 сентября
2
Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Брентфорда»
27 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 