Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Пути РПЛ FONBET Кубка России в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Игра состоится 1 октября, начало встречи запланировано на 20:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Ньямси, Рамирес, Морозов, Тимофеев, Баринов , Сарвели, Бакаев, Мялковский, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

ЦСКА: Тороп, Лукин, Мойзес , Абдулкадыров, Гайич, Алвес, Кисляк, Бандикян, Руис, Пополитов, Алеррандро.

Главный тренер: Фабио Челестини

