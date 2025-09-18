Тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Челси»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).
«Это была очень интенсивная игра, именно так мне казалось со стороны. Ребята получили удовольствие от игры и заслужили победу.
В этом сезоне мы уже встречались со сложными соперниками: «Тоттенхэмом» на предсезонке, «Штутгартом» и «Лейпцигом». Но, конечно, мы знаем, что «Челси» – победитель клубного чемпионата мира.
Сегодня мы были очень сконцентрированы, играли в свою игру и не теряли сосредоточенности. Важно было действовать агрессивно, не оставляя слишком много свободных зон, и не проигрывать много единоборств. Мы с этим справились», – сказал Компани.
Также Компани прокомментировал эпизод с неудалением защитника команды Джонатана Та на 29-й минуте. Футболист в центре поля сбил с ног ЖоаоЖоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам «Баварии» перед голом Коула Палмера. Та получил предупреждение.
«На самом деле я хотел, чтобы фол получил соперник. Возможно, я предвзят. Мне показалось, что его [Та] дернули за футболку. Он пытался освободиться, его развернуло, и, как защитник, ты инстинктивно стремишься стряхнуть соперника. Не думаю, что это было настолько серьeзным нарушением [для красной карточки]», – сказал Компани.
- Защитник «Челси» Трево Чалоба на 20-й минуте забил мяч в свои ворота. Еще два гола у «Баварии» на счету Гарри Кейна, отличившегося на 27-й минуте с пенальти и 63-й. У «Челси» мяч забил Коул Палмер на 29-й минуте.
- Кейн стал рекордсменом по голевым действиям в Лиге чемпионов среди англичан. Теперь у него 53 (42+11) очка в турнире по системе «гол+пас» в 58 матчах. Он побил рекорд Дэвида Бекхэма, у которого было 52 очка в 107 встречах.