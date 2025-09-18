Тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Челси»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:1).

«Это была очень интенсивная игра, именно так мне казалось со стороны. Ребята получили удовольствие от игры и заслужили победу.

В этом сезоне мы уже встречались со сложными соперниками: «Тоттенхэмом» на предсезонке, «Штутгартом» и «Лейпцигом». Но, конечно, мы знаем, что «Челси» – победитель клубного чемпионата мира.

Сегодня мы были очень сконцентрированы, играли в свою игру и не теряли сосредоточенности. Важно было действовать агрессивно, не оставляя слишком много свободных зон, и не проигрывать много единоборств. Мы с этим справились», – сказал Компани.

Также Компани прокомментировал эпизод с неудалением защитника команды Джонатана Та на 29-й минуте. Футболист в центре поля сбил с ног ЖоаоЖоао Педро, бежавшего без мяча по направлению к воротам «Баварии» перед голом Коула Палмера. Та получил предупреждение.

«На самом деле я хотел, чтобы фол получил соперник. Возможно, я предвзят. Мне показалось, что его [Та] дернули за футболку. Он пытался освободиться, его развернуло, и, как защитник, ты инстинктивно стремишься стряхнуть соперника. Не думаю, что это было настолько серьeзным нарушением [для красной карточки]», – сказал Компани.