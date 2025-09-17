Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В Испании приняли решение по скандальному удалению Хейсена

В Испании приняли решение по скандальному удалению Хейсена

Сегодня, 17:25

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассмотрел апелляцию «Реала» на удаление Дина Хейсена в матче с «Сосьедадом» (2:1).

Принято решение не отменять красную карточку защитника мадридской команды.

Ранее технический комитет судей (CTA) признал, что наиболее подходящим наказанием для Хейсена было бы предупреждение.

«Реал» собирается обжаловать это решение в Апелляционном комитете.

В случае сохранения вердикта Хейсен не сыграет с «Эспаньолом» в субботу.

Еще по теме:
Стало известно, на какой срок выбыл Трент из «Реала»
Тренер «Марселя» возмутился назначению пенальти в пользу «Реала»
«Реал» стал рекордсменом Лиги чемпионов по одному из показателей
Источник: AS
Испания. Примера Реал Реал Сосьедад Хейсен Дин
  • Читайте нас: 