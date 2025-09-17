В Испании приняли решение по скандальному удалению Хейсена

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) рассмотрел апелляцию «Реала» на удаление Дина Хейсена в матче с «Сосьедадом» (2:1).

Принято решение не отменять красную карточку защитника мадридской команды.

Ранее технический комитет судей (CTA) признал, что наиболее подходящим наказанием для Хейсена было бы предупреждение.

«Реал» собирается обжаловать это решение в Апелляционном комитете.

В случае сохранения вердикта Хейсен не сыграет с «Эспаньолом» в субботу.