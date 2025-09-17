«Торпедо» переманило тренера из «Спартака»

«Торпедо» объявило о пополнении тренерского штаба Дмитрия Парфенова.

В него включены тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников.

Шуленин вернулся в столичный клуб после ухода в 2023 году. Мельников пришел из «Спартака», где он работал с голкиперами с сезона-2022/23.