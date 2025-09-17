Введите ваш ник на сайте
«Торпедо» переманило тренера из «Спартака»

Сегодня, 16:46
3

«Торпедо» объявило о пополнении тренерского штаба Дмитрия Парфенова.

В него включены тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников.

Шуленин вернулся в столичный клуб после ухода в 2023 году. Мельников пришел из «Спартака», где он работал с голкиперами с сезона-2022/23.

Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо
Mirak92
1758117432
Под нынешнее Торпедо, Станкович подошел бы
Блямба
1758119011
Хана хрюнявым,люди пошли уже на завод работать,чтоб этого всего не видеть.)))
Dmitty
1758119201
Читаю заголовок - неужели Станковича ПЕРЕМАНИЛИ... Открываю ан НЕТ.
