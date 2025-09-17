«Торпедо» переманило тренера из «Спартака»

«Торпедо» объявило о пополнении тренерского штаба Дмитрия Парфенова.
В него включены тренер по физподготовке Александр Шуленин и тренер вратарей Александр Мельников.
Шуленин вернулся в столичный клуб после ухода в 2023 году. Мельников пришел из «Спартака», где он работал с голкиперами с сезона-2022/23.
- «Торпедо» идет в зоне вылета PARI Первой лиги с 6 очками в 10 турах.
- Ранее в тренерский штаб Парфенова вошли экс-спартаковцы Юрий Ковтун и Александр Павленко.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»