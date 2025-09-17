Пономарев объяснил, почему ЦСКА может проиграть «Балтике»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча команды с «Балтикой» в FONBET Кубке России.

«Армейцы что‑то очень поплыли в матче РПЛ с «Ростовом». Не нравится мне это. Может быть, расслабились в двухнедельную паузу.

Так что предстоящий матч Кубка с «Балтикой» мне представляется проблематичным. Армейцам нужно снова поймать игру, но не думаю, что так легко это получится. Думаю даже, что «Балтика» очень даже может выиграть у ЦСКА. Как‑то неважно армейцы себя чувствуют, а у калининградцев очень крепкая команда, которая прекрасно играет в чемпионате», – сказал Пономарев.