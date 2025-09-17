Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3 с половиной года

«Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3 с половиной года

Сегодня, 10:19

16 сентября «Краснодар» впервые за три года вылетел на игру из местного аэропорта Пашковский. «Быки» отправились на госстевой матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» чартерным рейсом авиакомпании «Северсталь».

«Краснодар» добрался до самарского аэропорта Курумоч за три с половиной часа.

«Рейс прошeл в штатном режиме», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • Аэропорт Пашковский был закрыт с 24 февраля 2022 года.
  • Матч «Крылья Советов» – «Краснодар» начнется сегодня в 18:00 мск.

Стало известно, какую зарплату предлагали Кордобе в Катаре 2
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 9-го тура РПЛ 15
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 17 сентября 2025
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Краснодар Крылья Советов
