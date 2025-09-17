«Краснодар» воспользовался домашним аэропортом впервые за 3 с половиной года

16 сентября «Краснодар» впервые за три года вылетел на игру из местного аэропорта Пашковский. «Быки» отправились на госстевой матч 4-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» чартерным рейсом авиакомпании «Северсталь».

«Краснодар» добрался до самарского аэропорта Курумоч за три с половиной часа.

«Рейс прошeл в штатном режиме», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.