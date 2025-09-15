Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Этихад» закончилась со счетом 3:0.

«Это трансферное окно серьeзно изменило наш состав – к команде присоединились девять новых игроков, и костяк заметно обновился.

Сегодняшняя победа имеет большое значение: ребята действовали максимально агрессивно, словно настоящие машины.

Холанд демонстрирует потрясающий уровень с первого дня в клубе, но сейчас он ещe сильнее, чем в сезоне требла.

Отдельно хочу отметить возвращение Фила Фодена. Его нам очень не хватало – два года назад он был лучшим игроком АПЛ. Фил – сердце «Манчестер Сити», воспитанник академии, искренне любящий клуб. Его возвращение – отличная новость», – сказал Гвардиола.