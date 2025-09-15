Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»

Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 09:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча на «Этихад» закончилась со счетом 3:0.

«Это трансферное окно серьeзно изменило наш состав – к команде присоединились девять новых игроков, и костяк заметно обновился.

Сегодняшняя победа имеет большое значение: ребята действовали максимально агрессивно, словно настоящие машины.

Холанд демонстрирует потрясающий уровень с первого дня в клубе, но сейчас он ещe сильнее, чем в сезоне требла.

Отдельно хочу отметить возвращение Фила Фодена. Его нам очень не хватало – два года назад он был лучшим игроком АПЛ. Фил – сердце «Манчестер Сити», воспитанник академии, искренне любящий клуб. Его возвращение – отличная новость», – сказал Гвардиола.

Еще по теме:
Гвардиола повторил позу Станковича во время 0:2 от «Тоттенхэма» 2
Гвардиола определил лучшего футболиста мира
Гвардиола сообщил сроки восстановления травмированного Родри
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бывший тренер «Спартака» может сменить Аморима в «МЮ»
11:29
Орлов жестко прошелся по Глушенкову: «Ты не прав»
11:18
2
Лапочкин оценил удаление Гайича в матче «Ростов» – ЦСКА
10:54
3
Батраков попал в шорт-лист «Барселоны»
10:28
3
В «Динамо» оценили слова Карпина об уходе из клуба
10:20
5
Круговой отреагировал на ошибку Акинфеева с «Ростовом»
10:05
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
09:50
2
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
09:30
40-летний Модрич побил рекорд Италии, державшийся 64 года
09:22
Дзюба высказался о бое со Смоловым
09:04
3
Все новости
Все новости
Салах установил рекорд «Ливерпуля»
10:40
Фото«Манчестер Юнайтед» – худший клуб АПЛ с момента назначения Аморима
09:50
2
Гвардиола прокомментировал 3:0 «Сити» с «Манчестер Юнайтед»
09:30
Комментарий Аморима после разгрома от «Сити»
Вчера, 22:00
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль
Вчера, 20:25
3
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Бернли» (1:0) благодаря голу Салаха на 93-й минуте и идет без потерь
Вчера, 18:01
Только одна команда в 7 высших английских дивизионах не забила в этом сезоне – с ней работает экс-тренер «Спартака»
Вчера, 11:12
5
АПЛ. «Челси» потерял очки с «Брентфордом» (2:2), пропустив на 93-й минуте
13 сентября
АПЛ. «Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» (3:0) и поднялся на 1-е место
13 сентября
1
Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция: 14 сентября 2025
13 сентября
ВидеоТренер «Форест» перепутал Зинченко с Шевченко
12 сентября
2
ФотоГрилиш – лучший игрок месяца в АПЛ
12 сентября
Моуринью и экс-вратарь «Динамо» конкурируют за пост тренера «Лидса»
12 сентября
Доннарумма назвал лучшую лигу мира
12 сентября
2
Реакция «Челси» на 74 обвинения от Футбольной ассоциации Англии
11 сентября
«Челси» обвинили в 74 нарушениях при Абрамовиче
11 сентября
1
ФотоБекхэм поужинал с белорусской теннисисткой, заработавшей за карьеру 42 миллиона
11 сентября
4
Фото40-летний Фабиански вернулся в клуб, который покинул 2 месяца назад
10 сентября
Зинченко уличили в неуплате налогов
9 сентября
2
Роман Ротенберг удивил выбором лидера мирового футбола
9 сентября
Экс-игрок «Спартака» – претендент на включение в Зал славы АПЛ
9 сентября
5
ФотоТренер-победитель Лиги Европы возглавил «Ноттингем Форест»
9 сентября
Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско
9 сентября
Моуринью может вернуться в АПЛ
9 сентября
Бывший тренер «Спартака» может возглавить клуб АПЛ или «Фенербахче»
9 сентября
«Ноттингем Форест» объявил об отставке главного тренера
9 сентября
Клуб АПЛ думает о назначении Тедеско
9 сентября
2
Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»
8 сентября
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 