Гайич извинился перед игроками и болельщиками ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич дал комментарий после матча с «Ростовом».

Армейцы уступили в 8-м туре РПЛ со счетом 0:1. Гайич получил красную карточку на 43-й минуте за удар соперника локтем.

«Хочу извиниться перед болельщиками. Перед командой уже извинился. Движение было по инерции, но с самого начала он меня держал за руку, и я по инерции хотел оттолкнуться. Но я попал в него, я согласен, что это красная.

Но я не тот человек, который играет грязно, я сделал это неумышленно», – сказал Гайич.