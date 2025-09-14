Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца

Александр Мостовой отреагировал на информацию о Жерсоне. Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник хочет уйти из «Зенита».
«Все пишут, что он хочет уехать. Может, что-то не пошло у него. В «Зените» же большая конкуренция. Он думал, что сразу будет в старте, а сел в запас.
Будет ли уход Жерсона зимой трансферным провалом? Нет, никакого провала. В чем провал-то? Если «Зениту» кто-то не подошел, то клуб может купить на его место кого-то другого. Жерсон уйдет и через неделю про него все забудут», – сказал Мостовой.
- «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
- Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.
Источник: «Спорт-Экспресс»