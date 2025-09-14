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  • Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца

Мостовой высказался о желании Жерсона уйти из «Зенита» спустя два месяца

14 сентября 2025, 22:50
14

Александр Мостовой отреагировал на информацию о Жерсоне. Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник хочет уйти из «Зенита».

«Все пишут, что он хочет уехать. Может, что-то не пошло у него. В «Зените» же большая конкуренция. Он думал, что сразу будет в старте, а сел в запас.

Будет ли уход Жерсона зимой трансферным провалом? Нет, никакого провала. В чем провал-то? Если «Зениту» кто-то не подошел, то клуб может купить на его место кого-то другого. Жерсон уйдет и через неделю про него все забудут», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» купил Жерсона в июле этого года за 25 миллионов евро.
  • Игрок провел 6 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Мостовой Александр
Комментарии (14)
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FWSPM
1757886470
надо бы еще куда то бэушного короля америки пристроить а то сельдерей его совсем замаринует на лавке бедолагу
Ответить
neim
1757888583
Нет провала, нет позора ))).
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шахта Заполярная
1757890194
Все забудут через неделю, так про него уже давно все забыли. Зинка, не все что блестит золото
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алдан2014
1757894091
Молодец Мостовой. Отбрил бразилу,тот думал на карнавал приехал
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subbotaspartak
1757913119
Его ещё и не запомнили, чтобы забывать. Много их тут...
Ответить
NewLife
1757915380
Хотелось бы заслушать начальника транспортного цеха Орлова Геннадия Сергеевича. Давай Гена, жги))
Ответить
rash1959
1757915866
"через неделю про него все забудут" - мы напомним.
Ответить
Каратель помойников
1757916921
Действительно,в чем провал? Ещё 35млн. российских пенсионеров заставят за газ больше платить и купят нового профессиАнала.делов то? Не на свои же берут
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Jay Jay
1757928330
Грабеж , куда смотрит полиция!
Ответить
Интерес
1757936565
И про выброшенные на ветер деньги забудут??? Конечно,это же карманные деньги группен-руководителя Миллера!
Ответить
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