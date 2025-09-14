Введите ваш ник на сайте
  АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль

АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль

Сегодня, 20:25
3

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

В первом тайме гол у хозяев забил Фил Фоден на 18-й минуте. После перерыва дубль оформил Эрлинг Холанд, отличившийся на 53-й и 68-й минутах.

Два голевых паса у «горожан» отдал Жереми Доку, еще один – Бернарду СилвСилва.

«Манчестер Сити» поднялся на 8-е место в АПЛ с 6 очками после 4 матчей. «МЮ» идет 14-м с 4 баллами.

Англия. Премьер-лига. 4 тур
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Ф. Фоден, 18; 2:0 - Э. Холанд, 53; 3:0 - Э. Холанд, 68.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1757873362
МС, это Зенит РПЛ. При этом, МС играет, еще и в ЛЧ, находят время на тренировки.
Ответить
Mirak92
1757873614
У Мю ушли все кто мог, в этом сезоне Мю покажет результат Лестера. Мне обидно смотреть на дьяволов, как на днищенский кал
Ответить
18+
