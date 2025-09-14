АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед», Холанд оформил дубль

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

В первом тайме гол у хозяев забил Фил Фоден на 18-й минуте. После перерыва дубль оформил Эрлинг Холанд, отличившийся на 53-й и 68-й минутах.

Два голевых паса у «горожан» отдал Жереми Доку, еще один – Бернарду СилвСилва.

«Манчестер Сити» поднялся на 8-е место в АПЛ с 6 очками после 4 матчей. «МЮ» идет 14-м с 4 баллами.