Ни «Спартак», ни Денисов не поблагодарили врача «Динамо», который первым помог истекавшему кровью игроку

Врач «Динамо» Александр Родионов во время матча со «Спартаком» (2:2) первым помог истекавшему кровью спартаковцу Даниилу Денисову.

Доктор не был обязан работать с чужим футболистом, но все равно бросился на помощь. Затем подбежали спартаковские врачи.

«Спартак» и сам Денисов выложили посты на тему рассечения, но ни там, ни там нет благодарности Родионову.