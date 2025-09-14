Ни «Спартак», ни Денисов не поблагодарили врача «Динамо», который первым помог истекавшему кровью игроку

Врач «Динамо» Александр Родионов во время матча со «Спартаком» (2:2) первым помог истекавшему кровью спартаковцу Даниилу Денисову.
Доктор не был обязан работать с чужим футболистом, но все равно бросился на помощь. Затем подбежали спартаковские врачи.
«Спартак» и сам Денисов выложили посты на тему рассечения, но ни там, ни там нет благодарности Родионову.
- Родионов – выпускник Нижегородской медицинской академии.
- Ранее он работал в « Пари Нижнем Новгороде», «Волге», «Локомотиве», «Ахмате» и «Кайрате».
- В «Динамо» врач с 2016 года.
Источник: «Бомбардир»