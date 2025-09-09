Непомнящий оценил шансы России в матче с США

Бывший тренер «Балтики», «Томи» Валерий Непомнящий прокомментировал информацию о подготовке товарищеского матча Россия – США.

«Верю, что матч Россия – США может состояться. Но тут стоит вопрос больше не о футболе, а о политике. В нашем мире всe может произойти. Я считаю, что сборной России сейчас по зубам любая команда в мире. Я не шучу!

Вижу, что наша сборная сегодня готова сыграть с любым соперником, включая европейских и южноамериканских грандов. Поэтому мы можем победить американцев», – сказал Непомнящий.