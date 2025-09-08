Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС предложили 2 города для матчей Россия – США

Сегодня, 12:48
6

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал информацию о подготовке товарищеского матча Россия – США.

«Сегодня многоуважаемый Сергей Лавров сказал, что в ФИФА есть люди, которые занимаются возможной организацией матча Россия – США. Честно, не понимаю, при чeм тут ФИФА, ведь если обе сборные хотят сыграть, то организацией точно должны заниматься не фифашники. Для исторического матча достаточно согласия обеих сторон, определения даты и письма с подтверждением в ФИФА.

Это ладно, гораздо важнее определить место проведения игры. С учетом того, как за океаном выдают визы нашим дипломатам и вообще, вариант с игрой в Штатах, думаю, отпадает. Да, подобная игра соберeт полный стадион и на нейтральном поле, но нам это не нужно.

Обязательно нужно привезти сборную США к нам и сыграть не один, а два матча в рамках любого из сборов. Одну игру нужно провести в Москве, а вторую в Санкт-Петербурге.

Билеты на эти матчи уйдут быстрее, чем Макдональдс из России. Крутые шоу мы организовывать умеем. В городах проведeм для уважаемых гостей культурную программу. Думаю, это могут быть два самых посещаемых и ожидаемых матча нашей сборной со времeн ЧМ-2018.

За неделю до прогреем эту тему мероприятиями вселенского масштаба. Помните телемост СССР-США с участием лягушонка Кермита и Хрюши? Сделаем еще круче и интереснее!

Эх, жду…» – написал Алланазаров.

  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Календарь на остаток 2025 года для сборной России известен.
  • США сейчас готовятся к домашнему чемпионату мира.

Еще по теме:
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее» 6
ФИФА готовит матч Россия – США 17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром 2
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига США. МЛС Россия США
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1757325864
такую лажу порет. всем нашим журналистам молниеносно выдали визы, чтобы добрались на аляску, было бы желание, и указ сверху от трампа. играть нужно в их логове. желательно на метлайфе, если у арены будет свободное окошко для игры. и ответку на газпроме - в луже к тому моменту уже холодно будет, лично в этом убеждался, больше туда ни ногой по осени.
Ответить
Просто-333
1757326781
А может лучше в Севастополе и Донецке?
Ответить
Пригожин Женя
1757327756
и трампа можно привести тоже
Ответить
b1rins
1757329008
Чтобы кричать--Трамп наш ? )))
Ответить
Главные новости
«Динамо» выиграло матч в отсутствие Карпина
13:14
2
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
6
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
6
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
4
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
10
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Все новости
Все новости
Спартаковец Дмитриев охарактеризовал Станковича
13:57
Глушаков: «Пока «Спартак» меня не вернет, чемпионство выиграть будет сложно»
13:29
3
В «МЛ Витебск» назвали историческим день матча со «Спартаком»
12:10
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Тюкавин восстановился от травмы и готов к матчу со «Спартаком», которому забил 5 голов
11:41
2
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Кандидаты на звание лучшего игрока РПЛ в июле-августе – 0 спартаковцев
11:07
11
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Роман Ротенберг вызвался помочь Карпину в «Динамо»
10:12
6
Тренер Катара Лопетеги оценил уровень игроков России
10:04
1
ВидеоКисляк прокомментировал дебютный гол за Россию
09:53
ВидеоНа «ВТБ Арене» за неделю до «Динамо» – «Спартак» прошел регбийный матч
09:43
«Матч ТВ» покажет только 2 игры 8-го тура РПЛ
09:31
15
Медина трогательно попрощался с Россией
09:18
1
Радимов признался, что бросил пить
09:01
21
Круговой – после матча с Катаром: «Кислого – с голом, Луку – с дебютом»
08:40
ФотоОпределен лучший игрок матча Катар – Россия
08:19
1
Батраков заявил, что в сборной России нет слабых игроков
00:23
6
Клаудиньо скучает по России – ранее он говорил, что хотел покинуть страну
Вчера, 23:35
10
Составлен список вариантов на замену Карпину в «Динамо»
Вчера, 23:25
8
Круговой – о разгроме Катара: «Круто собираться такой бандой и творить на поле!»
Вчера, 23:12
4
ВидеоРоссия забила Катару в стиле «Барселоны»
Вчера, 23:01
3
Карпин – о разгроме Катара: «Возможно, лучшая игра»
Вчера, 22:44
Подсчитана посещаемость матча Катар – Россия
Вчера, 22:31
Карпина призвали покинуть одно из своих мест работы
Вчера, 22:20
«Бока Хуниорс» не устроило предложение ЦСКА по Сенону
Вчера, 21:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 