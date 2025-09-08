РФС предложили 2 города для матчей Россия – США

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров прокомментировал информацию о подготовке товарищеского матча Россия – США.

«Сегодня многоуважаемый Сергей Лавров сказал, что в ФИФА есть люди, которые занимаются возможной организацией матча Россия – США. Честно, не понимаю, при чeм тут ФИФА, ведь если обе сборные хотят сыграть, то организацией точно должны заниматься не фифашники. Для исторического матча достаточно согласия обеих сторон, определения даты и письма с подтверждением в ФИФА.

Это ладно, гораздо важнее определить место проведения игры. С учетом того, как за океаном выдают визы нашим дипломатам и вообще, вариант с игрой в Штатах, думаю, отпадает. Да, подобная игра соберeт полный стадион и на нейтральном поле, но нам это не нужно.

Обязательно нужно привезти сборную США к нам и сыграть не один, а два матча в рамках любого из сборов. Одну игру нужно провести в Москве, а вторую в Санкт-Петербурге.

Билеты на эти матчи уйдут быстрее, чем Макдональдс из России. Крутые шоу мы организовывать умеем. В городах проведeм для уважаемых гостей культурную программу. Думаю, это могут быть два самых посещаемых и ожидаемых матча нашей сборной со времeн ЧМ-2018.

За неделю до прогреем эту тему мероприятиями вселенского масштаба. Помните телемост СССР-США с участием лягушонка Кермита и Хрюши? Сделаем еще круче и интереснее!

Эх, жду…» – написал Алланазаров.