Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли

Бельгия в 6-м туре европейского отбора ЧМ-2026 уверенно победила Казахстан. Дубли оформили Кевин Де Брюйне и Жереми Доку.
Бельгийцы идут в группе вторыми. Казахстан занимает четвертую строчку, отставая от зоны стыковых матчей на семь очков.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 6 тур
Бельгия - Казахстан - 6:0 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Де Брюйне, 42; 2:0 - Ж. Доку, 44; 3:0 - Н. Раскин, 51; 4:0 - Ж. Доку, 60; 5:0 - К. Де Брюйне, 84; 6:0 - Т. Менье, 87.
Источник: «Бомбардир»