Роналду остался 1 гол до нового рекорда

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду довел число своих голов в матчах отборочных турниров чемпионатов мира до 38. Сегодня он оформил дубль в гостевой встрече с Арменией.

У абсолютного рекордсмена по голам в отборах ЧМ гватемальца Карлоса Руиса на счету 39 голов.