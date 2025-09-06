Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду остался 1 гол до нового рекорда

6 сентября, 21:36
4

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду довел число своих голов в матчах отборочных турниров чемпионатов мира до 38. Сегодня он оформил дубль в гостевой встрече с Арменией.

У абсолютного рекордсмена по голам в отборах ЧМ гватемальца Карлоса Руиса на счету 39 голов.

  • В пятерку лучших по этому показателю также входят иранец Али Даеи (35 голов) и поляк Роберт Левандовски (31).
  • Сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026 осталось провести 1 матч, сборной Португалии – не менее 5.

Еще по теме:
Батраков сравнялся по стоимости с Роналду 6
Роналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване
Морган выделил общее между смертью и голами Роналду
Источник: страница MisterChip (Alexis) в соцсети X
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Армения Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
b1rins
1757185001
Криш машина по изготовлению рекордов.
Ответить
JIEGEHDA
1757186228
Так заголовок и статистика не совпадают . Если Роналду забьет то это не новый рекорд. А лишь повторение. Новый рекорд будет когда он забьёт ещё 2 гола
Ответить
Garrincha58
1757187714
так себе рекорд тем более там какой то гватемалец
Ответить
Главные новости
Сборная Азербайджана уволила тренера, бравшего Евро
12:59
1
РФС предложили 2 города для матчей Россия – США
12:48
5
Плющенко призвал уволить Карпина из сборной и предложил замену: «Было бы намного интереснее»
12:35
4
«Зенит» планирует в октябре сыграть с клубом Примеры в Испании
12:21
3
Директор «Спартака» прилетел в Стамбул за защитником Джику
11:59
9
ФИФА готовит матч Россия – США
11:48
17
Губерниев прокомментировал победу России над Катаром
11:16
2
Круговой поделился эмоциями от встречи с Клаудиньо, который негативно высказался о России
10:58
1
Захаряна призвали покинуть Испанию: «Ничего, кроме лазарета, он там не увидит»
10:45
2
Пименов заявил о появлении в России элитного игрока без слабых мест
10:29
5
Все новости
Все новости
ВидеоЯмаль потерял паспорт в Турции
07:54
5
ВидеоТренер Казахстана подал в отставку после теннисной «баранки» от Бельгии
00:11
13
Отбор ЧМ-2026. Испания учинила разгром Турции (6:0) с хет-триком Мерино, Германия обыграла Северную Ирландию (3:1)
Вчера, 23:47
2
Отбор ЧМ-2026. Бельгия устроила Казахстану теннисную «баранку» (6:0), у Де Брюйне и Доку дубли
Вчера, 23:42
ФотоСборная Германии проводила Хуммельса из футбола
Вчера, 22:52
1
У сборной Нидерландов появился новый лучший бомбардир в ее истории
Вчера, 21:57
Отбор ЧМ-2026. Нидерланды победили Литву (3:2), Депай оформил дубль
Вчера, 20:55
1
ФотоРоналду тепло отозвался о юном болельщике, который вывел его на поле в Ереване
Вчера, 18:48
Отбор ЧМ-2026. Грузия разгромила Болгарию, Хвича забил победный гол
Вчера, 17:53
3
Россиянам, желающим посетить ЧМ-2026, для получения визы придется покинуть страну
Вчера, 11:12
Морган выделил общее между смертью и голами Роналду
Вчера, 10:47
Роналду опередил Месси по важному показателю
Вчера, 00:45
Отбор ЧМ-2026. Дубль 39-летнего Джеко помог Боснии и Герцеговине победить (6:0)
Вчера, 00:05
Роналду достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру
6 сентября
Роналду остался 1 гол до нового рекорда
6 сентября
4
Отбор ЧМ-2026. Португалия забила 5 голов Армении, Роналду сделал дубль
6 сентября
6
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Андорру и опережает Сербию на 5 очков в группе K
6 сентября
Отбор ЧМ-2026. Сербия без игроков РПЛ победила Латвию
6 сентября
Гаттузо бил игроков Италии во время матча с Эстонией
6 сентября
11
Тренера сборной Азербайджана провоцировали на отставку после 0:5 от Исландии: «У вас нет уважения к себе?»
6 сентября
6
Известны 17 из 48 участников ЧМ-2026
6 сентября
Только один игрок забил за сборную Франции больше голов, чем Мбаппе
5 сентября
1
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
5 сентября
4
ВидеоРоналду оттолкнул болельщика в Ереване
5 сентября
20
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
4 сентября
ВидеоРоналду жарко встретили в аэропорту Еревана
4 сентября
2
Отбор ЧМ-2026. Гол Хвичи не спас Грузию от домашнего поражения в матче с Турцией (2:3)
4 сентября
Холанд поменял фамилию на футболке сборной Норвегии
27 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 