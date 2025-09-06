Роналду остался 1 гол до нового рекорда

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду довел число своих голов в матчах отборочных турниров чемпионатов мира до 38. Сегодня он оформил дубль в гостевой встрече с Арменией.
У абсолютного рекордсмена по голам в отборах ЧМ гватемальца Карлоса Руиса на счету 39 голов.
- В пятерку лучших по этому показателю также входят иранец Али Даеи (35 голов) и поляк Роберт Левандовски (31).
- Сборной Аргентины в отборе ЧМ-2026 осталось провести 1 матч, сборной Португалии – не менее 5.
Источник: страница MisterChip (Alexis) в соцсети X