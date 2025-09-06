Отбор ЧМ-2026. Англия победила Андорру и опережает Сербию на 5 очков в группе K

Сборная Англии выиграла у Андорры со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря автоголу Кристиана Гарсии. Второй мяч у Англии забил Делкан Райс на 67-й минуте.

Англия лидирует в группе K с 12 очками после 4 матчей. Она опережает сербов на 5 очков, но те провели на игру меньше.

Андорра идет 5-й с 0 очков после 5 встреч.