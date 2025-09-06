Отбор ЧМ-2026. Англия победила Андорру и опережает Сербию на 5 очков в группе K

Сборная Англии выиграла у Андорры со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря автоголу Кристиана Гарсии. Второй мяч у Англии забил Делкан Райс на 67-й минуте.
Англия лидирует в группе K с 12 очками после 4 матчей. Она опережает сербов на 5 очков, но те провели на игру меньше.
Андорра идет 5-й с 0 очков после 5 встреч.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа K. 5 тур
Англия - Андорра - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Гарсия, 25 (в свои ворота); 2:0 - Д. Райс, 67.
Источник: «Бомбардир»