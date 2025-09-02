Доннарумма высказался о переходе в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями в связи с трансфером из «ПСЖ».

«Это особенный момент гордости для меня. Я годами восхищался игрой «Манчестер Сити», поэтому выступать за этот клуб – огромная честь и привилегия.

Я присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола.

Это клуб, в котором мечтал бы оказаться каждый игрок. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы помочь команде добиться еще больших успехов», – сказал 26-летний итальянец.