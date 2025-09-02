Доннарумма высказался о переходе в «Манчестер Сити»

Новичок «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями в связи с трансфером из «ПСЖ».
«Это особенный момент гордости для меня. Я годами восхищался игрой «Манчестер Сити», поэтому выступать за этот клуб – огромная честь и привилегия.
Я присоединяюсь к команде, полной талантов мирового уровня, которую возглавляет один из величайших тренеров в истории футбола.
Это клуб, в котором мечтал бы оказаться каждый игрок. Обещаю, что приложу все усилия, чтобы помочь команде добиться еще больших успехов», – сказал 26-летний итальянец.
- Доннарумма за 4 сезона в «ПСЖ» пропустил 156 голов в 161 матче.
- «Сити» заплатил за него 30 миллионов евро.
- Срок контракта с голкипером – до лета 2030 года.
Источник: сайт «Манчестер Сити»