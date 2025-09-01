«Ливерпуль» совершит рекордный трансфер для Англии

«Ливерпуль» договорился о покупке нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Мерсисайдцы заплатят за переход форварда 125 миллионов фунтов (144 миллиона евро), а общая сумма сделки с учетом солидарных выплат составит 130 миллионов фунтов (150 миллионов евро).

Трансфер станет рекордным для английского футбола. Ранее самой дорогой покупкой было приобретение «Ливерпулем» Флориана Виртца за 116 миллионов фунтов.

Исак после медобследования подпишет контракт с «Ливерпулем» на 6 лет.