Адиев высказался о победе «Крыльев» над «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги матча с «Динамо».
- Команды играли в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Основное время встречи закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались «Крылья».
«Не сказал бы, что счет 0:0 закономерен. И у нас были моменты, и у «Динамо». Могли в конце выжимать больше.
Матч с «Локомотивом»? Это сложный матч. Один из лидеров чемпионата. Для нас это большое испытание перед перерывом», – сказал Адиев.
Источник: «Матч ТВ»