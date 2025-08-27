Адиев высказался о победе «Крыльев» над «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев подвел итоги матча с «Динамо».

Команды играли в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время встречи закончилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались «Крылья».

«Не сказал бы, что счет 0:0 закономерен. И у нас были моменты, и у «Динамо». Могли в конце выжимать больше.

Матч с «Локомотивом»? Это сложный матч. Один из лидеров чемпионата. Для нас это большое испытание перед перерывом», – сказал Адиев.