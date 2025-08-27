Гаджиев – о землетрясении в Дагестане: «Мою многоэтажку покачало»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал о землетрясении в Дагестане.
«Центр землетрясения был недалеко от Дербента, до Махачкалы более 80 километров. С близкими переговорил, ни у кого серьезных повреждений нет. Хотелось бы верить, что наш стадион вообще любое землетрясение выдержит.
Но это далеко не самое сильное, которое у нас было. 4 балла. Покачало и все. Многоэтажный дом, где у меня квартира, покачало, но выдержал нормально. Трещин нет», – сказал Гаджиев.
- По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр толчков магнитудой в 5,5 находился в Каспийском море в 50 километрах от Дербента.
- Местные жители вышли вышли на улицу, опасаясь новых толчков.
- Ближайший матч РПЛ в Дагестане запланирован на 31 августа – «Динамо Мх» примет «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»