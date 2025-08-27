Гаджиев – о землетрясении в Дагестане: «Мою многоэтажку покачало»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев рассказал о землетрясении в Дагестане.

«Центр землетрясения был недалеко от Дербента, до Махачкалы более 80 километров. С близкими переговорил, ни у кого серьезных повреждений нет. Хотелось бы верить, что наш стадион вообще любое землетрясение выдержит.

Но это далеко не самое сильное, которое у нас было. 4 балла. Покачало и все. Многоэтажный дом, где у меня квартира, покачало, но выдержал нормально. Трещин нет», – сказал Гаджиев.