Бабаев рассказал, чем Челестини приятно удивил ЦСКА во время поиска тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о тяжелой ситуации, в которой оказался клуб летом после ухода главного тренера Марко Николича.

«Когда Николич решил уйти, ситуация стала тяжeлой. Мы были в цейтноте. Надо было за две недели до начала сборов найти тренера, договориться, подписать контракт.

Отдельно отмечу, что Фабио Челестини достаточно быстро вернулся к нам с ответом, нас это приятно удивило. Остальные кандидаты брали паузу, консультировались с семьями, юристами, что абсолютно правильно.

Челестини ответил на следующий день, сказал, что жена его поддерживает. Дальше у нас были технические переговоры, которые заняли 2-3 дня.

Считаю, что Фабио очень профессионально, порядочно себя проявил в этой ситуации. Он понимал, что у нас мало времени и ситуация тяжeлая. Он мог бы затягивать время и выбивать лучшие условия, но не сделал этого. Мы рады, что он с нами», – сказал Бабаев.