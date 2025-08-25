В «Атлетико» объяснили, почему не будут покупать Сперцяна

«Атлетико» сообщил, что не входит в число претендентов на капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Об интересе мадридского клуба к полузащитнику сообщалось в конце прошлой недели.
«Не знаем об интересе к данному футболисту. Мы закончили работу на трансферном рынке. Нам больше не нужно привлекать новых игроков в этом сезоне», – говорится в комментарии пресс-службы «Атлетико».
- В новом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 9 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»