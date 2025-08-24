Мусаев – о будущем Сперцяна в «Краснодаре»: «Не держим его насильно»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по поводу возможного ухода из команды полузащитника Эдуарда Сперцяна.

– Что думаете о словах агента Сперцяна? Какое будущее у футболиста в команде?

– По‑моему, это вообще даже не его агент. Хочу сказать, что Эдик давно в клубе, у нас с ним очень доверительные отношения. Мы его не держим насильно. Все что будет в итоге, это наше совместное решение.

Для меня странно, что вы, пресса, хотите, чтобы Сперцян уехал. Думаю, что ни в одной стране мира никто не захочет потерять одного из самых ярких игроков чемпионата. Федор Чалов, Антон Миранчук, Арсен Захарян уехали, и что в итоге? Они стали сильнее, когда уехали? Антон Миранчук вернулся и будет дальше радовать своей игрой.

Мы должны уважать свой чемпионат и своих футболистов. А не писать, что кто‑то должен уехать. Если будет предложение, которое всех устроит, как было с Матвеем Сафоновым, то окей, пожмем руки и поблагодарим.