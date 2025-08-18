Хаби Алонсо прояснил будущее Родриго в «Реале»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил, останется ли Родриго в мадридской команде.
«Летом ходит много слухов. Но я рассчитываю на всех, в том числе на Родриго.
Хочу, чтобы все игроки были преданы команде и выкладывались на сто процентов», – сказал Алонсо.
- В прошлом сезоне Родриго забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 54 матчах.
- Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
- Бразилец выиграл в составе «Реала» 13 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.
- Сообщалось, что он интересен «Арсеналу», «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму».
Источник: Goal