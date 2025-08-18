Введите ваш ник на сайте
Хаби Алонсо прояснил будущее Родриго в «Реале»

Сегодня, 18:30

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил, останется ли Родриго в мадридской команде.

«Летом ходит много слухов. Но я рассчитываю на всех, в том числе на Родриго.

Хочу, чтобы все игроки были преданы команде и выкладывались на сто процентов», – сказал Алонсо.

  • В прошлом сезоне Родриго забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 54 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 90 миллионов евро.
  • Бразилец выиграл в составе «Реала» 13 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.
  • Сообщалось, что он интересен «Арсеналу», «Ливерпулю», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэму».

Еще по теме:
«Сити» рассмотрит покупку вингера «Реала» за 100 миллионов евро
«Тоттенхэм» выбрал замену для Хын-Мин Сона – это 2-кратный победитель ЛЧ 2
Родриго из «Реала» ответил на предложение «Ливерпуля» 1
Источник: Goal
Испания. Примера Реал Родриго Алонсо Хаби
