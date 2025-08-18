Хаби Алонсо прояснил будущее Родриго в «Реале»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил, останется ли Родриго в мадридской команде.

«Летом ходит много слухов. Но я рассчитываю на всех, в том числе на Родриго.

Хочу, чтобы все игроки были преданы команде и выкладывались на сто процентов», – сказал Алонсо.