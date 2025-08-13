Газизов рассказал, за счет чего махачкалинскому «Динамо» удалось победить «Спартак»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов подвел итоги гостевого матча 2-го тура группы C FONBET Кубка России со «Спартаком» (1:1, по пенальти 4:3).

– За счeт чего удалось переиграть «Спартак»?

– За счeт самоотдачи. Ребята хотели порадовать наших болельщиков. Их было много, и мы хорошо их слышали. Благодаря им мы чувствовали себя как дома.

– В серии пенальти вашей команде повезло?

– Мы должны были побеждать в основное время, но так вышло, что сыграли вничью. Но ребята – большие молодцы. Собрались. Надо сказать, что «Спартак» – сильная команда, быстрая, очень квалифицированная, команда, которая должна биться за чемпионство.

– Но старт у красно-белых не задался. В пяти матчах только одна победа. Это удивляет?

– Не могу оценивать «Спартак». Только свою команду. На сегодняшний день «Динамо» было сильнее.

– Как вашему клубу удается уже не первый раз удачно противостоять «Спартаку»?

– Просто он является одним из самых больших раздражителей для любой команды. Поэтому ребята собираются, многие показывают одну из лучших своих игр, но в этот раз мне хочется отметить всю команду. Она была, как единое целое. Есть ребята, которые очень хорошо выглядели.