Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал готовность экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вернуться в московский клуб.
«Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его куда-нибудь в ФНЛ, он же говорил, что хочется набираться опыта, учиться. Например, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел. Это было бы прекрасно», – сказал Мостовой.
- Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- 36-летний испанец выигрывал с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
- Сейчас он возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Источник: «Спорт-Экспресс»