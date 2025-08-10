Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал готовность экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вернуться в московский клуб.

«Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его куда-нибудь в ФНЛ, он же говорил, что хочется набираться опыта, учиться. Например, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел. Это было бы прекрасно», – сказал Мостовой.