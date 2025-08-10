Введите ваш ник на сайте
Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги

Сегодня, 20:54

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал готовность экс-главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля вернуться в московский клуб.

«Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его куда-нибудь в ФНЛ, он же говорил, что хочется набираться опыта, учиться. Например, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел. Это было бы прекрасно», – сказал Мостовой.

  • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • 36-летний испанец выигрывал с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
  • Сейчас он возглавляет мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

Абаскаль высказался о готовности вернуться в «Спартак» 4
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг 11
Абаскаль назвал самый популярный клуб России 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Атлетико Сан-Луис СКА-Хабаровск Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
20
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
22:00
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
21:46
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
21:24
1
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
21:00
3
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
20:48
3
Реакция Карпина на ничью с «Сочи»
20:36
4
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
20:17
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом
20:09
1
Морено высказался о своем будущем в «Сочи»
21:14
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
21:00
3
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
20:48
3
Реакция Карпина на ничью с «Сочи»
20:36
4
ВидеоСмолов провел первый матч после ухода из «Краснодара»
20:31
1
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
20:17
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом
20:09
1
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Сочи» (1:1)
20:01
29
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:59
Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне
19:44
3
Названа сумма зарплаты, которую Сперцяну предложили в Англии
19:30
2
Стала известна позиция руководства «Зенита» по Семаку
19:08
16
Мусаев высказался о победе над «Оренбургом»
18:56
4
Станкович объяснил слова о проблемах со здоровьем
18:48
1
Названа сумма, которую клуб Чемпионшипа предложил за Сперцяна
18:33
2
Барко ответил на вопрос об уходе из «Спартака»
17:55
2
Маму Тарасова крупно обманули мошенники
17:48
8
РПЛ. Гол Кривцова принес «Краснодару» гостевую победу над «Оренбургом» (1:0)
17:34
18
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
17:33
Фанаты «Спартака» призвали убрать Максименко из основы
17:16
12
Реакция болельщиков «Спартака» на 2:4 от «Локомотива»
16:47
7
Газзаев одним словом описал «Спартак» на старте сезона
16:37
2
Семак прокомментировал невыразительный старт «Зенита» в РПЛ
16:23
15
«Спартак» не рассматривает россиян на замену Станковичу
16:16
7
Дмитриев – о похвале от фанатов «Спартака»: «Что толку, если мы не можем набрать очки?»
16:05
6
Максименко: «Спартак» готов биться за Станковича»
15:57
17
Стало известно, кем «Спартак» планирует заменить Станковича
15:36
9
