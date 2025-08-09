Агент Фомина ответил, собирается ли динамовец в Европу

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прояснил будущее игрока.

– Каким вы видите будущее Фомина? Он будет до конца карьеры играть за «Динамо», или есть интерес от других команд?

– Сейчас его взгляд направлен на «Динамо». Потому что когда в команду пришел Валерий Георгиевич [Карпин], от Дани прозвучала интересная фраза: «С этим тренером у нас есть шансы на чемпионство».

И я тоже в это верю, потому что мне симпатичны «Динамо» и сам Валерий Георгиевич. И я думаю, что просто променять капитанскую повязку и «Динамо» на какой-нибудь второразрядный клуб, пусть даже в Европе – это, наверное, не путь Фомина. И он это реально понимает.

– То есть команды из второй десятки чемпионата Испании рассматриваться не будут?

– Думаю, нет. Во-первых, мы опять возвращаемся к политической ситуации – сейчас очень сложно совершить международный трансфер.

Во-вторых, «Динамо» просто так своего капитана не отпустит. Вы сами посмотрите: когда Фомин на поле – это одна команда, когда Фомина нет – другая.

В матчах, в которых Данька не играл, практически нигде результата не было. Сейчас «Динамо» его за просто так не продаст.