Агент Фомина ответил, собирается ли динамовец в Европу

Сегодня, 09:18
3

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прояснил будущее игрока.

– Каким вы видите будущее Фомина? Он будет до конца карьеры играть за «Динамо», или есть интерес от других команд?

– Сейчас его взгляд направлен на «Динамо». Потому что когда в команду пришел Валерий Георгиевич [Карпин], от Дани прозвучала интересная фраза: «С этим тренером у нас есть шансы на чемпионство».

И я тоже в это верю, потому что мне симпатичны «Динамо» и сам Валерий Георгиевич. И я думаю, что просто променять капитанскую повязку и «Динамо» на какой-нибудь второразрядный клуб, пусть даже в Европе – это, наверное, не путь Фомина. И он это реально понимает.

– То есть команды из второй десятки чемпионата Испании рассматриваться не будут?

– Думаю, нет. Во-первых, мы опять возвращаемся к политической ситуации – сейчас очень сложно совершить международный трансфер.

Во-вторых, «Динамо» просто так своего капитана не отпустит. Вы сами посмотрите: когда Фомин на поле – это одна команда, когда Фомина нет – другая.

В матчах, в которых Данька не играл, практически нигде результата не было. Сейчас «Динамо» его за просто так не продаст.

  • 28-летний Фомин в «Динамо» с 2020 года.
  • Его статистика: 177 матчей, 34 гола, 24 ассиста.
  • Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.
  • Рыночная стоимость хавбека – 8 миллионов евро.

Еще по теме:
Фомин прокомментировал 3:2 «Динамо» с «Сочи»
Артига назвал российских игроков, готовых выступать в Европе 1
Символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии Радимова 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Фомин Даниил
Комментарии (3)
ФаТеК 1945
1754722399
... Хочет ли Европа Фомина???
Ответить
FCSpartakM
1754723162
"второразрядный клуб, пусть даже в Европе" - а Динамо даже не второразрядный клуб в Европе. Хотя в целом, кому Фомин в Европе нужен,да и в РПЛ
Ответить
