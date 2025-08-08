Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»

Сегодня, 18:30
6

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал критику в адрес игрока.

«Парень не заслуживает этого хейта. Если ты ругаешь, то аргументируй. А зачастую бывает так, что просто говно на вентилятор набрасывают, по-другому и не скажешь.

В телеграм-каналах пишут, что будут ждать, когда он снова забьет в свои ворота, пытаются уколоть красным словцом, а при встрече тет-а-тет будут улыбаться и хлопать по плечу.

Меня хейт в адрес Дани очень задевает – на уровне какой-то детской обиды», – сказал агент.

  • У 22-летнего футболиста остался год контракта с московским клубом.
  • В прошлом сезоне он сделал 3 ассиста в 36 матчах.
  • Рыночная стоимость Денисова – 4 миллиона евро.

Еще по теме:
Титов объяснил, почему Станкович ставит Денисова в состав «Спартака» 4
Мостовой объяснил, почему спартаковец Денисов не будет востребован в Европе 7
Спартаковец Денисов хочет в Европу: «Абы куда не пойдет» 27
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Денисов Даниил
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1754667601
Парень может и не заслуживает, но его игра заслуживает. Он не должен играть в защите, нет быстрых мозгов и ориентировки в пространстве. Его место ближе к нападению, но там есть игроки по-лучше)
Ответить
IVANRUS777
1754667764
Шли бы вы уже из Спартака со своим Денисовым. Вот он лимит на легионеров во всей красе. Из года в год смотреть на игру грёбанных Денисовых и Хлусевичей и пить успокоительные, а агент делает кругдые глазки и не понимает откуда столько хейта. Так кто виноват, что он в глаза долбится, а не футбол смотрит.
Ответить
Spartak_forv@
1754668638
Там и набрасывать на него не надо,он сам на себя его ляпает
Ответить
Прокс
1754669082
Красно- белым словцом, и на вентилятор,просто Опа!!!
Ответить
Skull_Boy
1754669553
Этот бестолковый клоун не должен играть в футбол вообще, где даже не тянет уровень омского ГазМяса
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754669645
4 млн евро))).Фамилия говорящая у агента)))
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
17
Павлюченко объяснил, почему Акинфеев не уехал в Европу
19:10
Ямаля и Левандовского наказали за нарушение правил допинг-контроля
18:59
4
Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»
18:30
6
«Спартак» не стал брать Модрича за 300 тысяч
18:00
6
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»
17:41
3
Реакция Кейна на уход Хын-Мин Сона из «Тоттенхэма»
17:17
4
«Реал» может выкупить ключевого игрока «ПСЖ»
16:56
4
ФотоРотенберг выложил фото с Доннаруммой: «Нужен вратарь?»
16:29
4
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
6
Все новости
Все новости
«Ростов» отдал в аренду 20-летнего вингера
19:19
Мостовой – об Умярове: «Лидер «Спартака»? Да не, ну хватит!»
18:49
5
Мостовой объяснил, почему «Краснодар» обыграл «Динамо»
17:41
3
«Рубин» хочет купить участника КЧМ-2025
17:31
Агент Кисляка рассказал об интересе «Фенербахче»: «Все согласовано с Моуринью»
16:46
1
Ловчев проанализировал работу Станковича в «Спартаке»
16:00
6
Раскрыта сумма, полученная российскими клубами от УЕФА после отстранения
15:40
4
Стал известен четвертый соперник сборной России на осень
15:04
5
Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае
14:58
3
Генич озвучил свою позицию по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ
14:38
2
«Локомотив» повысил цену на Самошникова для «Спартака»
14:28
18
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
14:14
2
«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России
13:50
1
Стало известно, когда возобновятся переговоры по трансферу Самошникова в «Спартак»
13:35
4
Орещук назвал единственный клуб России, который может зарабатывать на трансферах
13:28
2
«Краснодар» и «Локомотив» заинтересовались игроком «Балтики»
12:52
9
У ЦСКА сорвался трансфер игрока сборной Алжира
12:31
1
Названы две позиции, на которые «Динамо» подпишет игроков в это трансферное окно
12:23
6
«Рубин» может расстаться с сербским вингером
11:59
Губерниев сказал, когда Станковича уволят из «Спартака»
11:49
16
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с российским полузащитником
11:36
7
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
11:31
5
Назван размер возможной зарплаты в «Спартаке» игрока из Ганы
11:21
3
Колосков заявил, что Минспорта не сможет ужесточить лимит без согласования с РФС
11:17
7
«Спартак» близок к подписанию центрального защитника
11:07
13
У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса
10:43
Апелляционный комитет РФС принял решение по забаненному Писарскому
10:22
3
Павлюченко сказал, в чем состоит кайф футбола для игроков
10:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 