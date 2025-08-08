Агент спартаковца Денисова: «Парень не заслуживает хейта»

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, прокомментировал критику в адрес игрока.

«Парень не заслуживает этого хейта. Если ты ругаешь, то аргументируй. А зачастую бывает так, что просто говно на вентилятор набрасывают, по-другому и не скажешь.

В телеграм-каналах пишут, что будут ждать, когда он снова забьет в свои ворота, пытаются уколоть красным словцом, а при встрече тет-а-тет будут улыбаться и хлопать по плечу.

Меня хейт в адрес Дани очень задевает – на уровне какой-то детской обиды», – сказал агент.