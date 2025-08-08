Французские клубы хотели арендовать Захаряна

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, есть ли у игрока варианты продолжения карьеры в других командах.

– Были ли предложения по Арсену этим летом?

– Были варианты по аренде во Франции. Пока Арсен над этим не раздумывает и сосредоточен на реалиях.

– Можете ли вернуться к варианту ближе к осени, если будет мало игрового времени?

– Посмотрим, как будет. На данный момент он сосредоточен на том, чтобы начать играть в Сан‑Себастьяне.

– Был ли интерес от «Динамо» к Арсену?

– Из «Динамо» никто не обращался, не знаю, откуда это взяли. Говорить о том, чего не было, не имеет смысла. Никаких предложений и разговоров не было.