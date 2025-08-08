Введите ваш ник на сайте
Французские клубы хотели арендовать Захаряна

Сегодня, 15:15
3

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал, есть ли у игрока варианты продолжения карьеры в других командах.

– Были ли предложения по Арсену этим летом?

Были варианты по аренде во Франции. Пока Арсен над этим не раздумывает и сосредоточен на реалиях.

– Можете ли вернуться к варианту ближе к осени, если будет мало игрового времени?

– Посмотрим, как будет. На данный момент он сосредоточен на том, чтобы начать играть в Сан‑Себастьяне.

– Был ли интерес от «Динамо» к Арсену?

– Из «Динамо» никто не обращался, не знаю, откуда это взяли. Говорить о том, чего не было, не имеет смысла. Никаких предложений и разговоров не было.

  • В прошлом сезоне из-за травм Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • Он в «Сосьедаде» с 2023 года.

Еще по теме:
В «Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии здоровья Захаряна 2
В «Сосьедаде» не знают, когда восстановится Захарян 1
Новый тренер «Сосьедада» ответил, как поживает Захарян 3
Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
BarStep
1754657375
Сбитый летчик
СильныйМозг
1754657393
Когда Захарян ушел из Динамо, ему ржали в спину, втюхали неликвид! Его агентам, нужно отдать должное, чуль ли не номинировали на золотой мяч. :)))
Сергей-Куприянов-vkontakt
1754661879
Зачем клубам аренда игрока,который вечно в лазарете?Агент игрока,как на рынке овощном,втюхивает людям сказки про "лЮчший товар"
